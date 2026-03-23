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Internacional

Resuena Markwayne Mullin como secretario de Seguridad en EUA

Mullin llega al cargo en un momento en que el apoyo público a la agenda migratoria de la administración trump ha caído, tras un año de operativos de alto perfil

  • 23
  • Marzo
    2026

El nombre de Markwayne Mullin resuena en el Senado como futuro secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Ante las críticas a las tácticas utilizadas para su campaña de deportaciones masivas efectuadas por agentes del ICE, el senador republicano intentó presentarse como una "mano firme". 

Trump anunció durante el fin de semana que despacharía a agentes de inmigración para ayudar a los de la Administración de Seguridad en el Transporte en los aeropuertos, algo que según legisladores.

Como secretario de Seguridad, estaré protegiendo a todos: Mullin

Mullin fue un firme defensor de la agenda migratoria de Trump y de los agentes del ICE antes de ser elegido para el cargo en el Departamento de Seguridad Nacional.

“Puedo tener opiniones diferentes con todos los que están en esta sala, pero como secretario de Seguridad Nacional estaré protegiendo a todos”, declaró Mullin.

En su audiencia de confirmación de la semana pasada, Mullin intentó retractarse como una mano firme en un momento crucial para la agencia.

Mullin llega al cargo en un momento en que el apoyo público a la agenda migratoria del gobierno actual ha caído tras un año de operativos de alto perfil en múltiples ciudades estadounidenses. 

Sí se retractó de algunos de sus comentarios durante su audiencia de confirmación, al decir que se equivocó al denigrar al manifestante Alex Pretti, quien fue asesinado por un agente del ICE, y señaló que como secretario se abstendría de emitir juicios antes de que se lleve a cabo una investigación.

Reconoció las preocupaciones que algunas comunidades tienen sobre la construcción de enormes centros de detención del ICE en sus vecindarios y manifestó que cortar fondos federales a las llamadas jurisdicciones santuario que no colaboran sería un último recurso.

Un número creciente de críticos, incluso compañeros republicanos, afirma que la política de Noem de aprobar personalmente los contratos por encima de 100,000 dólares ralentizó la respuesta ante desastres, y el departamento aún no cuenta con un administrador de tiempo completo.

 

 


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