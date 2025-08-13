Asegura EUA que 'La Tuta' fue 'expulsado' de México

Este miércoles Estados Unidos hizo pública la acusación contra el líder de “La Familia Michoacana”, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, en donde se le señala por conspirar para importar cocaína y metanfetamina al país.

Mediante un comunicado, el Departamento de Justicia de EUA aseguró que el criminal fue "expulsado" de México. Además de mencionar que los cargos por narcotráfico por los que está siendo imputado tienen como condena entre 10 años de cárcel y cadena perpetua.

Después de haber sido extraditado este martes, Gómez Martínez compareció este miércoles ante el magistrado federal Henry J. Ricardo para el Distrito Sur de Nueva York.

"La Tuta" es acusado de importar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos desde México, además de ejercer violencia extensiva para el impulso de sus actividades ilegales, incluso contra las autoridades mexicanas que se impusieron en su camino.

Con La Familia Michoacana, Gomez Martinez controlaba la fabricación y distribución de droga dentro y en los alrededores de Michoacán, además de poseer un puerto que servía como punto clave para el transbordo de droga.

Este martes, "La Tuta" fue trasladado a Estados Unidos de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional de México, decisión la cual el gobierno federal aforma que se trata de una decisión con respeto a la soberanía nacional y porque seguían realizando actividades criminales desde las cárceles mexicanas.

Gómez Martínez, de 59 años, está acusado de conspirar para importar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, lo que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua, según la Fiscalía de Estados Unidos.

