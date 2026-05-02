Asegura exministro de Suprema Corte que Rocha perdió el fuero

El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, afirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya no cuenta con fuero, al haber solicitado su separación del cargo.

Sostuvo que la inmunidad procesal protege la función pública y no a la persona, por lo que, al dejar de ejercer el puesto, puede ser sujeto a detención como cualquier ciudadano.

A través de su cuenta en X, el exministro de la Suprema Corte indicó que el mismo criterio aplica para el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Recordó que la Corte ha establecido que el fuero es una prerrogativa institucional para proteger el ejercicio del cargo, no un privilegio personal.

Zaldívar citó precedentes del máximo tribunal, como el caso de senadores en 2018 que intentaron renunciar al fuero, donde se determinó que dicha figura no puede abandonarse de forma individual, sino únicamente al separarse del cargo mediante licencia o renuncia.

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