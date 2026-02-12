Ataques con drones en El Paso no afectaron a México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los recientes ataques con drones registrados en El Paso, Texas, no provocaron afectaciones en territorio mexicano y sostuvo que corresponde al gobierno de Estados Unidos esclarecer lo sucedido.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue enfática al descartar cualquier vínculo o impacto del lado mexicano de la frontera.

“Nosotros no tenemos, como lo dije ayer, no hubo nada desde México, eso pueden tener toda la certeza”, afirmó.

Sin información oficial

Sheinbaum explicó que, hasta el momento, no existe una comunicación formal por parte de autoridades estadounidenses que detalle los hechos.

“Hasta ahora no hay una información oficial”, señaló.

Indicó que ha habido declaraciones públicas de la fiscal estadounidense y del secretario de Transporte, pero sin referencias directas a México.

“Ellos tienen que dar la explicación oficial, porque ni siquiera mencionan a México tampoco en ninguno de sus comunicados”, puntualizó.

Cancillería sin respuesta

Añadió que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información directa a sus contrapartes en Estados Unidos, sin embargo todavía no se ha recibido una respuesta formal.

“Cuando desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se les preguntó directamente, todavía no tenemos una respuesta”, dijo.

En algunos posicionamientos difundidos en medios estadounidenses se habló de cárteles, pero, según subrayó la mandataria, sin hacer alusión específica a México.

“No hubo afectaciones”

Por otra parte, Sheinbaum reiteró que el incidente se limitó al territorio de El Paso.

“No tuvo afectaciones en México, eso es importante que se conozca, sino solamente en El Paso”, sostuvo.

La titular del Poder Ejecutivo federal, insistió en que cualquier aclaración adicional deberá provenir de las autoridades estadounidenses, mientras el gobierno mexicano mantiene seguimiento diplomático del caso.

Comentarios