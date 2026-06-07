Así fue como interceptaron avioneta con droga en Mexicali

Elementos de las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad federales y estatales aseguraron una aeronave tipo Cessna 206 que transportaba un cargamento de droga y armamento en el municipio de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con información oficial, la operación se realizó el pasado 5 de junio de 2026 como resultado de labores de inteligencia desarrolladas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y datos proporcionados por autoridades de los Estados Unidos.

Durante el operativo participó personal del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como corporaciones estatales y municipales de Baja California.

Intercepción aérea y despliegue táctico

La aeronave fue detectada y seguida por el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI), que coordinó las acciones para su interceptación.

En apoyo a las unidades desplegadas en tierra, la Fuerza Aérea Mexicana movilizó dos aeronaves de ala fija T-6C+ Texan II y un helicóptero UH-60M Black Hawk, lo que permitió dar seguimiento al vuelo sospechoso hasta concretar su aseguramiento.

Las imágenes difundidas muestran el momento en que un T-6C Texan II intercepta en pleno vuelo a la aeronave Cessna 206 antes de que fuera asegurada por las autoridades.

Aseguran droga, armas y vehículos

Tras la intervención, las autoridades decomisaron diversos indicios presuntamente vinculados con actividades delictivas.

Una aeronave tipo Cessna 206.

24 kilogramos de un polvo blanco con características similares a la cocaína.

24 cargadores.

377 cartuchos de distintos calibres.

Tres vehículos.

Un inmueble.

Las autoridades estimaron que este aseguramiento representa una afectación económica aproximada de cinco millones de pesos para la delincuencia organizada.

Todo lo asegurado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Mexicali, donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar el origen y destino de la droga, así como la posible participación de grupos criminales.

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