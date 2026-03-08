Podcast
Nacional

Así se vive la conmemoración del 8M en México

Cientos de mexicanas salieron a las calles en distintas entidades para marchar en honor a quienes perdieron la vida en su lucha por la igualdad de oportunidades

  • 08
  • Marzo
    2026

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, donde se visibiliza la lucha por la igualdad y justicia a lo largo de la historia. 

Por esta razón, cientos de mexicanas salieron a las calles en distintas entidades para marchar en honor a quienes perdieron la vida en su lucha por la igualdad de oportunidades

El Horizonte te presenta algunos de los acontecimientos más significativos de este día a lo largo del país.

 

Ciudad de México nos queremos siempre vivas

La gobernadora de Ciudad de México, Clara Brugada aseguró que el 8M no es para felicitarse, sino es dedicado a memoria, lucha y reivindicación. 

"Es un día para evaluar lo que las mujeres tenemos que hacer para seguir ganando derechos en esta sociedad."

Marchan por calles de la Ciudad de México

Cientos de mujeres se congregaron por las calles de la Ciudad de México para exigir por sus derechos. Con prendas de color morado, caminaron por las principales vialidades.

Entre los contingentes, se encontraba personal del C5, quienes también salieron a las calles para acompañar y participar en este acontecimiento.

 

Te recomendamos: Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia


0_E9_A8910_aac26c6b28
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_4_e19d6425a5
Marcha_8_M_4967247c10
0_E9_A8910_aac26c6b28
Il_Volo_5_6d661bc019
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_4_e19d6425a5
igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
remodelacion_alfonso_reyes_14f8afeb7f
bad_bunny_tokio_1_dd6013b828
