Así se vive la conmemoración del 8M en México

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, donde se visibiliza la lucha por la igualdad y justicia a lo largo de la historia.

Por esta razón, cientos de mexicanas salieron a las calles en distintas entidades para marchar en honor a quienes perdieron la vida en su lucha por la igualdad de oportunidades

El Horizonte te presenta algunos de los acontecimientos más significativos de este día a lo largo del país.

Ciudad de México nos queremos siempre vivas

La gobernadora de Ciudad de México, Clara Brugada aseguró que el 8M no es para felicitarse, sino es dedicado a memoria, lucha y reivindicación.

"Es un día para evaluar lo que las mujeres tenemos que hacer para seguir ganando derechos en esta sociedad."

¡En la Ciudad de México nos queremos siempre vivas, siempre libres y siempre iguales!



El #8M no es para felicitaciones es para la memoria, la lucha y la reivindicación. Es el día para mirar lo que falta y seguir abriendo camino porque cada derecho que conquistamos ha costado y… pic.twitter.com/I3qwECgzOY — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 8, 2026

Marchan por calles de la Ciudad de México

Cientos de mujeres se congregaron por las calles de la Ciudad de México para exigir por sus derechos. Con prendas de color morado, caminaron por las principales vialidades.

Desde el Ángel de la Independencia, al corte de las 13:11 horas siguen partiendo contingentes de la marcha 8M, rumbo al Zócalo #8Marzo pic.twitter.com/urxjQbGNCa — Ilse Aguilar (@Ilse_Asecas) March 8, 2026

Entre los contingentes, se encontraba personal del C5, quienes también salieron a las calles para acompañar y participar en este acontecimiento.

🟣 Este #8M, los #OjosDeLaCiudad se mueven contigo.

Una vez más, el #C5CorazónDeLaCDMX sale a las calles para participar y acompañar. 🚶🏼‍♀️💜



El contingente del #C5 marcha a tu lado para recordarte que la lucha es de todas. Con sororidad y desde el trabajo interinstitucional,… pic.twitter.com/bFgEzgVMpy — C5 CDMX (@C5_CDMX) March 8, 2026

