Aseguran más de 500 kilos de presunto cristal en Sonora

Autoridades federales aseguraron más de 500 kilogramos de presunto cristal y a tres personas durante un operativo desplegado en Cucapah, Sonora.

El gobernador Alfonso Durazo compartió en redes sociales que en dicho despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, lo que derivó este aseguramiento.

Como parte del operativo Frontera Segura, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron más de 500 kg de narcóticos, presuntamente cristal, en el Puesto Militar Cucapah, con la detención de tres personas.

Estas acciones formaron parte del operativo "Frontera Segura", con el fin de combatir el tráfico de drogas en la región.

