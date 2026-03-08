Podcast
aseguran_500_kilos_presunto_cristal_sonora_3503c680f5
Aseguran más de 500 kilos de presunto cristal en Sonora

Estas acciones formaron parte del operativo 'Frontera Segura', con el fin de combatir el tráfico de drogas en la región

  • 08
  • Marzo
    2026

Autoridades federales aseguraron más de 500 kilogramos de presunto cristal y a tres personas durante un operativo desplegado en Cucapah, Sonora.

El gobernador Alfonso Durazo compartió en redes sociales que en dicho despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, lo que derivó este aseguramiento.

Estas acciones formaron parte del operativo "Frontera Segura", con el fin de combatir el tráfico de drogas en la región.

Aseguran 300 kilos de metanfetamina en laboratorio de Guerrero

Autoridades federales incautaron este sábado, alrededor de 300 kilogramos de metanfetamina durante el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en el estado de Guerrero.

aseguran-300-kilogramos-metanfetamina.jpg

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó que se llevó a cabo dos acciones coordinadas para dar como resultado esta incautación.

Aquí te presentamos la nota completa: Aseguran 300 kilos de metanfetamina en laboratorio de Guerrero


