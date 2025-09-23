Cerrar X
Atacan camioneta en la que iba la nieta del gobernador de Sinaloa

De acuerdo con la dependencia y el mandatario estatal, el motivo del ataque fue por un 'intento de despojo' de la camioneta en la que viajaba su nieta

  • 23
  • Septiembre
    2025

Este martes la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que miembros de la dependencia fueron atacados con armas de fuego durante un viaje, en el cual iba la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya.

La SSP precisó que el ataque sucedió en la salida de Culicancan.

Además, señalo que durante la agresión "los agentes resultaron lesionados”, y derivado del mismo ataque, un autobús recibió impactos de bala.

Paralelamente, Rocha Moya confirmó que el motivo del ataque fue por un “intento de despojo” de la camioneta en la que viajaba su nieta.

Este ataque se da en el mismo día que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

En la reunión entre Harfuch y empresarios se presumió la disminución de los homicidios dolosos de la entidad.


Comentarios

Etiquetas:
