Atacan camioneta en la que iba la nieta del gobernador de Sinaloa

Este martes la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que miembros de la dependencia fueron atacados con armas de fuego durante un viaje, en el cual iba la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya.

La SSP precisó que el ataque sucedió en la salida de Culicancan.

Además, señalo que durante la agresión "los agentes resultaron lesionados”, y derivado del mismo ataque, un autobús recibió impactos de bala.

#SSPSinaloa informa:

Este 23 de septiembre de 2025, elementos de la Dirección de Servicios de Protección de esta Secretaría fueron agredidos con armas de fuego al circular por el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de Culiacán, por lo que el Grupo Interinstitucional acudió en… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 23, 2025

Paralelamente, Rocha Moya confirmó que el motivo del ataque fue por un “intento de despojo” de la camioneta en la que viajaba su nieta.

Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 24, 2025

Este ataque se da en el mismo día que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

En la reunión entre Harfuch y empresarios se presumió la disminución de los homicidios dolosos de la entidad.

