EH_UNA_FOTO_77_d12462219d
Tamaulipas

Choque múltiple deja sin vida a dos menores en Victoria–Matamoros

De acuerdo con primeros reportes, al menos tres vehículos estuvieron involucrados en el percance, lo que generó una amplia movilización de cuerpos de auxilio

  • 04
  • Enero
    2026

Tres personas perdieron la vida, entre ellas dos menores de edad, y 11 más resultaron lesionadas tras un accidente carretero registrado en el kilómetro 124 de la vía Victoria–Matamoros, a la altura de la comunidad de La Coma, en el municipio de Jiménez, Tamaulipas. Dos niños fueron trasladados de urgencia a un hospital en San Fernando.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres vehículos estuvieron involucrados en el percance, lo que generó una amplia movilización de cuerpos de auxilio hacia la zona.

610634672_1435565051912711_2815455148205944583_n.jpg

Varias de las personas lesionadas quedaron atrapadas entre los restos metálicos de las unidades, debido a la magnitud del impacto, por lo que fue necesario el uso de equipo especializado para su liberación.

611201911_122284004492017664_3980015130788341839_n.jpg

Aparente exceso de velocidad estaría relacionado con el hecho

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos del lugar, donde usuarios señalan que uno de los vehículos presuntamente circulaba a alta velocidad y sin el control adecuado.

En las labores de atención participaron elementos de Protección Civil Municipal, Guardia Nacional, paramédicos de la Cruz Roja y ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de San Fernando y Jiménez.

608290263_1435564451912771_5935436662796351314_n.jpg

Reportan incremento de accidentes en carreteras de Tamaulipas

Con este hecho, la cifra de personas fallecidas asciende a 15 en las carreteras que conectan con la capital de Tamaulipas, en un periodo reciente.

 

Con información de Alfredo Uvalle


Comentarios

