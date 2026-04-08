Avalan ratificación de Velasco como canciller; avanza al pleno

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República avaló este miércoles la ratificación de Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con 17 votos a favor y tres en contra, se aprobó el dictamen, por lo que pasa al plano de la Cámara Alta.

A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores compartió el momento en que el titular designado fue ratificado.

El secretario designado Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) realiza su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del @senadomexicano, para avanzar en su proceso de ratificación tras el nombramiento realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo… pic.twitter.com/KETXOlqr1G — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 8, 2026

Durante su mensaje, destacó que la prioridad del Gobierno Federal son los millones de mexicanas y mexicanos que "viven, trabajan y construyen su vida fuera del país".

Además, mencionó que la protección consular "es la expresión más concreta de que el Estado Mexicano no abandona a sus nacionales".

Juan Ramón de la Fuente deja Secretaría de Relaciones Exteriores

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dejará su cargo por motivos de salud, confirmó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de redes sociales, la mandataria federal compartió un video en el que se encuentra acompañada del canciller y Roberto Velasco Álvarez, actual subsecretario para América del Norte, para dar a conocer la noticia.

Aquí te presentamos la nota completa: Juan Ramón de la Fuente deja Secretaría de Relaciones Exteriores

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