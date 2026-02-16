Avanza Profeco en caso contra boletera por BTS

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) entró en la fase decisiva del procedimiento iniciado contra Ticketmaster, tras las fallas reportadas durante la venta de boletos para el concierto de BTS en México.

El titular de la dependencia, Iván Escalante, informó que la empresa ya respondió a la notificación oficial el pasado 11 de febrero, pero aún tiene hasta el 17 de este mes para presentar sus argumentos y pruebas como parte de su defensa legal.

Resolución podría definir una sanción económica

Una vez concluido el plazo, la autoridad contará con 15 días hábiles para revisar el expediente y determinar si procede una multa, así como el monto correspondiente.

El análisis se centrará en las fallas detectadas durante el proceso de venta y el impacto que tuvieron en miles de consumidores que enfrentaron problemas para adquirir sus entradas.

Este caso ha generado gran atención debido al volumen de quejas y a la posibilidad de que la resolución siente un precedente en la regulación de espectáculos masivos en el país.

Profeco también investiga a plataformas de reventa

Como parte de las acciones, la Procuraduría notificó formalmente a las empresas de reventa StubHub y Viagogo, mientras que iniciará un procedimiento contra Helloticket, al contar con presencia legal en México.

La intención es verificar que estas plataformas operen conforme a la ley y evitar prácticas que afecten a los compradores.

Preparan nuevas reglas para la venta de boletos

Además del proceso en curso, Profeco adelantó que presentará lineamientos para regular la venta de entradas en conciertos y eventos masivos.

Las nuevas medidas buscarán garantizar mayor transparencia en preventas, filas virtuales y cargos adicionales, con el objetivo de brindar mayor protección a los consumidores ante la creciente demanda de espectáculos internacionales.

