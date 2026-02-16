Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sheinbaum_sep_marx_27926b662a
Nacional

Niega Presidenta retroceso educativo tras salida de Marx Arriaga

Claudia Sheinbaum afirmó que los libros de texto gratuitos continuarán y negó un retroceso educativo tras la salida de Marx Arriaga

  • 16
  • Febrero
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el proyecto educativo de la Nueva Escuela Mexicana se mantiene firme tras la salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y rechazó que exista una intención de modificar o eliminar los libros de texto gratuitos.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el cambio en el equipo educativo no representa un retroceso, sino parte de ajustes internos derivados de diferencias en torno a la actualización de contenidos escolares.

Reconocen aportación de Arriaga al proyecto educativo

Sheinbaum destacó el papel que Arriaga desempeñó en el desarrollo de los nuevos materiales educativos, elaborados con la participación de docentes de todo el país.

“Valoramos muchísimo su trabajo y el esfuerzo realizado junto con maestras y maestros en la elaboración de los libros”, expresó la presidenta, al confirmar que se le plantearon alternativas para continuar dentro del gobierno, incluso en el servicio exterior.

La titular del Poder Ejecutivo Federal, aclaró que la salida se dio tras un desencuentro administrativo y subrayó que el exfuncionario mantiene sus derechos laborales y vías legales disponibles.

Libros de texto seguirán con ajustes pedagógicos

Además, reiteró que el modelo educativo vigente no será desmantelado y que los libros de texto seguirán utilizándose en las aulas.

Señaló que estos materiales promueven el aprendizaje colectivo, el pensamiento crítico y la participación activa de los estudiantes.

No obstante, reconoció que los contenidos pueden fortalecerse, especialmente con herramientas de apoyo para docentes, en respuesta a solicitudes del propio magisterio.

También destacó que uno de los cambios impulsados es dar mayor visibilidad al papel de las mujeres en la historia nacional, como parte de un enfoque más incluyente.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

naciona_sheinbau_leblanc_fe34992496
Sheinbaum se reúne con ministro de comercio de Canadá
nacional_karime_macias_tubilla_ea30a891b4
Objeta Sheinbaum asilo de Reino Unido a exesposa de Javier Duarte
sheinbaum_visita_coahuila_pasta_conchos_mp4_c44c46105a
Visitaría Sheinbaum este sábado a Coahuila por Pasta de Conchos
publicidad

Últimas Noticias

deportes_edson_alvarez_aee5dd7977
Edson Álvarez causa baja con el Tri para la fecha FIFA
amparos_d0eaa7d056
SCJN confirma créditos por más de $246 mdp en tres amparos
Whats_App_Image_2026_02_17_at_9_49_06_PM_c8f1af1f38
Programa contra cáncer infantil en NL celebra cuarto aniversario
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
HB_Tkxyl_XYAEK_6_WQ_0711130fe7
Nuevo León amplía tarifa preferencial a 150 mil estudiantes
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×