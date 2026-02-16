Niega Presidenta retroceso educativo tras salida de Marx Arriaga

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el proyecto educativo de la Nueva Escuela Mexicana se mantiene firme tras la salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y rechazó que exista una intención de modificar o eliminar los libros de texto gratuitos.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el cambio en el equipo educativo no representa un retroceso, sino parte de ajustes internos derivados de diferencias en torno a la actualización de contenidos escolares.

Reconocen aportación de Arriaga al proyecto educativo

Sheinbaum destacó el papel que Arriaga desempeñó en el desarrollo de los nuevos materiales educativos, elaborados con la participación de docentes de todo el país.

“Valoramos muchísimo su trabajo y el esfuerzo realizado junto con maestras y maestros en la elaboración de los libros”, expresó la presidenta, al confirmar que se le plantearon alternativas para continuar dentro del gobierno, incluso en el servicio exterior.

La titular del Poder Ejecutivo Federal, aclaró que la salida se dio tras un desencuentro administrativo y subrayó que el exfuncionario mantiene sus derechos laborales y vías legales disponibles.

Libros de texto seguirán con ajustes pedagógicos

Además, reiteró que el modelo educativo vigente no será desmantelado y que los libros de texto seguirán utilizándose en las aulas.

Señaló que estos materiales promueven el aprendizaje colectivo, el pensamiento crítico y la participación activa de los estudiantes.

No obstante, reconoció que los contenidos pueden fortalecerse, especialmente con herramientas de apoyo para docentes, en respuesta a solicitudes del propio magisterio.

También destacó que uno de los cambios impulsados es dar mayor visibilidad al papel de las mujeres en la historia nacional, como parte de un enfoque más incluyente.

