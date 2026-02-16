Vinculan a 30 personas por posesión de armas y drogas en CDMX

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a 30 personas por su presunta participación en los delitos contra la salud, luego de ser detenidos en una docena de cateos efectuados en el Estado de Querétaro.

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra 30 personas por su posible participación en los delitos de contra la salud, modalidad de posesión con fines de venta y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Fueron detenidas en 12 cateos simultáneos ejecutados en el… pic.twitter.com/M6ETOzUlxw — FGR México (@FGRMexico) February 15, 2026

¿Cuáles son las acusaciones impuestas contra estas 30 personas?

De acuerdo con el comunicado, las autoridades determinaron que seis mujeres y cuatro hombres fueron presuntos partícipes en el delito de posesión de droga, en su modalidad de posesión con fines de venta.

María Camila "N"

María Fernanda "N"

Lorena "N"

Mariana "N"

Mónica "N"

Saraí "N"

Jaiser "N"

Miguel "N"

Noé "N"

Néstor "N"

Mientras que el resto de las personas, es decir, 17 hombres y tres mujeres presuntamente cometieron el delito de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

David Silvestre "N"

Javier "N"

Samanta "N"

Camilo "N"

Eréndira "N"

Bryan "N"

Carlos "N"

Jesús "N"

José Miguel "N"

José Adán "N"

Luis Gustavo "N"

Luis Carlos "N"

José Alfredo "N"

Lucía "N"

Kenet "N"

David Nicolás "N"

José Ángel "N"

Gerardo "N"

Oskar "N"

Juan "N"

Así se realizaron los 12 cateos simultáneos en Querétaro

Autoridades federales y estatales efectuaron 12 cateos simultáneos en el estado de Querétaro, donde se aseguraron cinco armas de fuego cortas y dos largas, 212 cartuchos, cinco cargadores, así como 134 gramos de metanfetamina, un kilogramos de cocaína, 3.76 kilos de marihuana, 64 celulares, 10 vehículos, tres inmuebles, joyas, computadoras, cuatrimotos y básculas grameras, entre otros objetos.

Ante estas acciones, se les fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Los varones la cumpliurán en el CEFERESO 17, mientras que las mujeres en el Centro Penitenciario "Mil Cumbres", Charo; ambas en el estado de Michoacán.

Comentarios