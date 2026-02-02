Podcast
Nacional

Profeco alista multa de hasta $5 millones a boletera por caso BTS

Profeco abrió un proceso legal contra una empresa boletera por irregularidades en conciertos de BTS y lanzó advertencias a plataformas de reventa

  • 02
  • Febrero
    2026

Durante la conferencia matutina de este lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que abrió un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, como parte del seguimiento al caso BTS.

De acuerdo con la información presentada, la notificación se realizó el 28 de enero de 2026 y la sanción económica en análisis supera los $5 millones de pesos.

"La compañía involucrada cuenta con diez días hábiles para presentar pruebas y manifestarse, plazo que concluye el próximo 12 de febrero", señaló Iván Escalante, titular de la Profeco.

bts-profeco.jpg

Reventa bajo la lupa

La autoridad también informó que envió exhortos electrónicos a tres plataformas internacionales de reventa con sedes en Estados Unidos, Suiza y España, a las que pidió ajustarse a la normativa mexicana y evitar prácticas consideradas desleales para los consumidores.

Profeco advirtió que, si no hay respuesta, se iniciarán acciones legales y administrativas, que pueden derivar en procedimientos formales por infracciones y posibles restricciones para operar en México.

"De no haber respuestas, se iniciarán acciones legales y administrativas, incluyendo procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones de operación de estas tres plataformas en México", mencionó Escalante.

Nuevas reglas en camino

Como parte de las medidas, la dependencia federal anunció que trabaja en la elaboración de lineamientos para regular la publicidad, la información y la venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos.

Cabe señalar que dichos criterios se desarrollan en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y serán publicados en las próximas semanas en el Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de reforzar la protección a los asistentes a eventos masivos.

 


