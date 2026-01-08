Bajan homicidios 40% en México y 72% en Nuevo León: Federación

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que el promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 40% entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de 86.9 a 52.4 asesinatos diarios.

“Destaca una disminución del 40 por ciento del promedio diario de homicidios dolosos respecto a septiembre de 2024”, afirmó durante la conferencia matutina presidencial.

De acuerdo con los datos oficiales, la reducción equivale a 34 homicidios menos al día en lo que va de la administración federal.

Nuevo León reduce homicidios 72%

Uno de los descensos más pronunciados se registró en Nuevo León, donde el promedio diario pasó de cinco homicidios en septiembre de 2024 a 1.39 en diciembre de 2025, lo que representa una reducción del 72%.

Tabasco reportó una baja aún mayor, de 77%, mientras que Guanajuato redujo 62% su promedio diario tras diez meses consecutivos a la baja.

Diciembre de 2025, el más bajo en 10 años

Figueroa detalló que diciembre de 2025 fue el mes con menos homicidios desde 2016, y que 2025 cerró como el año con la cifra más baja de la última década.

La tasa nacional se ubicó en 17.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, también la más baja desde 2016, tras picos históricos de 23.4 entre 2007 y 2011 y 29.1 en 2018.

Siete estados concentran la mitad de los homicidios

Al cierre de 2025, siete entidades concentraron 50.5% de los homicidios dolosos, los cuales son: Guanajuato (10.9%), Chihuahua (7.7%), Baja California (7.3%), Sinaloa (7.1%), Estado de México (6.5%), Guerrero (5.6%) y Michoacán (5.4%).

En diciembre, el patrón se repitió con ligeros cambios, al sumarse Morelos y Jalisco entre los estados con mayor incidencia mensual.

26 estados lograron disminuir la violencia

Al comparar 2024 contra 2025, 26 entidades federativas redujeron homicidios dolosos. Destacan Zacatecas (-71.1%), Chiapas (-58%) y Quintana Roo (-56.8%).

Baja California, Estado de México y Guerrero también mostraron descensos sostenidos durante los últimos 15 meses.

Delitos de alto impacto también van a la baja

La funcionaria reportó que los delitos de alto impacto disminuyeron 47% entre 2018 y 2025, y 26% en la presente administración.

“El promedio diario pasó de 969 delitos en 2018 a 514 en 2025”, precisó.

Mientras que, el robo de vehículo con violencia cayó 38.3% en la actual administración y casi 50% respecto a 2018, convirtiendo a 2025 en el año con menor incidencia en ocho años.

Morelos muestra descenso reciente

Por otra parte, en Morelos, tras años de alza, los homicidios dolosos bajaron 26% entre 2024 y 2025.

Además, el feminicidio cayó 28.6%, aunque la extorsión y el robo a casa habitación con violencia registraron incrementos.

“Estos datos estarán disponibles para consulta pública en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, concluyó Figueroa Franco.

Comentarios