Bajan homicios en México en el primer semestre del 2025: Inegi

El Inegi reportó 14,488 presuntos homicidios entre enero y junio de 2025, la cifra más baja para un primer semestre desde 2016; 72% fueron con arma de fuego

  Enero
    2026

En México se registraron 14,488 presuntos homicidios durante la primera mitad de 2025, lo que representó un descenso de 11.15% con respecto al mismo periodo de 2024, y en donde tres de cada cuatro muertes fueron por disparo con arma de fuego, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi, que dio a conocer las cifras preliminares de las estadísticas de los presuntos homicidios registrados a nivel nacional al primer semestre de 2025, precisó que el número de homicidios de la primera mitad de 2025 fue el más bajo desde 2016, cuando de manera definitiva se reportaron 10,963 presuntos homicidios en los primeros seis meses de aquel año.

Con la finalidad de facilitar la comparación con años anteriores, el Instituto presentó la serie histórica de la estadística definitiva de presuntos homicidios de los primeros semestres de 1990 a 2024, pero la de 2025 aún es preliminar, pero se puede hacer un estimado del comportamiento de este tipo de fallecimiento en el país.

Así, dicha estadística muestra una caída de 19.76%, equivalente a 3,569 homicidios menos, frente a 2020, año que reportó el mayor número de muertes por esta causa desde que el Inegi tiene registro en 1990.

De enero a junio de 2025 se obtuvo una tasa de 11.1 presuntos homicidios por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, de manera preliminar. Esta fue menor a la tasa registrada para el mismo periodo de 2024, que fue de 12.6.

El principal medio señalado que se usó para provocar la muerte fue el disparo con arma de fuego (71.9%). Las armas punzocortantes se ubicaron en la segunda posición (8.8%).

De acuerdo con información del Inegi, el 88% de los homicidios en el primer semestre del año pasado fueron hombres (12,781); mientras que 1,542 fueron homicidios femeninos y 165 casos no se especificaron. El homicidio en hombres descendió del máximo de 2020 (15,982 eventos).

En el caso de los hombres, en el primer semestre de 2025, la tasa fue de 20.1 presuntos homicidios por cada 100,000. Al comparar con la información definitiva del mismo periodo de 2024, se observó una disminución de 2.5 respecto a la información definitiva, ya que en ese año fue de 22.6.

Para las mujeres, la tasa fue de 2.3 presuntos homicidios por cada 100,000, en el primer semestre de 2025. Esta fue menor a la tasa registrada con la información definitiva para el mismo periodo de 2024, que fue de 2.8.

 


