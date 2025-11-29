Buscan a cuatro choferes de tráiler desaparecidos en Oaxaca

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas confirmó la desaparición de cuatro hombres originarios de Tamaulipas en el municipio de Matías Romero Avendaño, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

De acuerdo con la autoridad, los cuatro hombres, todos conductores o choferes de tráileres, fueron vistos por última vez en las inmediaciones de la pensión de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde se les ubicó antes de perder comunicación.

Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de Oaxaca.

Los desaparecidos son Juan José Pérez Hernández, de 37 años, quien vestía playera gris, pantalón de mezclilla y tenis azules.

Como señas particulares, tiene un lunar en la mejilla derecha y una cicatriz en el brazo izquierdo.

También se busca a Andrés Eloy Ramos Ceja, de 28 años, quien suele vestir playera tipo polo y pantalón de mezclilla.

Entre sus señas particulares presenta múltiples tatuajes: la leyenda “ANDRÉS” en el pecho; figuras y nombres en el brazo derecho; así como tatuajes en la mano izquierda y en los dedos.

El tercer desaparecido es Aldher Francisco Moreno Hernández, de 38 años, quien vestía una playera deportiva azul, pantalón de mezclilla, botas color ladrillo y gorra caqui.

Tiene lunares visibles en el rostro y una fractura en un diente frontal.

Su desaparición ocurrió durante el trayecto de Reynosa, Tamaulipas, hacia Oaxaca.

Finalmente, se reportó la desaparición de Fernando Castro Morales, de 41 años, quien vestía un overol naranja. Entre sus señas particulares destacan una barba larga y un golpe visible en la ceja izquierda.

Los cuatro choferes desaparecieron el 20 de noviembre de 2025, y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y realizan operativos en la zona para intentar localizarlos.

