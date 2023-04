Buscan a tres marineros de EUA desparecidos en México

La armada de México, con asistencia de la Guardia Costera de Estados Unidos, busca a tres estadounidenses que desaparecieron con su velero en costas de Sinaloa.

Los estadounidenses Kerry O’Brien, Frank O’Brien y William Gross, que viajaban en el velero Ocean Bound, fueron escuchados por última vez el 4 de abril, cerca del puerto de Mazatlán, dijo el viernes la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Los ocupantes de la embarcación tenían planeado hacer escala en la localidad de Cabo San Lucas, en el estado mexicano de Baja California Sur, el 6 de abril, para recargar provisiones y reportarse antes de continuar su travesía hacia San Diego, California, en Estados Unidos.

