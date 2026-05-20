Cae red de alcaldes ligada al Cártel del Pacífico en Morelos

Una investigación federal por extorsiones, amenazas y cobros ilegales en el oriente de Morelos destapó una presunta red de protección criminal que alcanzó a alcaldes, exfuncionarios municipales, empresarios y operadores políticos vinculados con estructuras delictivas.

La Fiscalía General de la República ejecutó cateos en seis domicilios de Morelos y uno más en Querétaro, además de órdenes de aprehensión por delincuencia organizada contra servidores públicos y particulares presuntamente relacionados con delitos de alto impacto, entre ellos extorsión, delitos contra la salud, tráfico de armas y colaboración con grupos criminales.

Las indagatorias surgieron a partir de denuncias ciudadanas en Cuautla y municipios de la región oriente, donde comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos reportaron amenazas, cobros de cuotas, cierre de negocios y presiones de grupos criminales que buscaban imponer control sobre la vida económica y social de la zona.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que desde abril, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzó la estrategia de seguridad en Morelos para ampliar la presencia federal, fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación y atender delitos de alto impacto como extorsión, homicidio, robo de vehículos y trasiego de droga.

Como antecedente inmediato, el 6 de mayo se realizó un operativo en Yautepec contra la célula criminal “Los Linos”, que durante años operó en el estado. En esa acción fueron detenidas ocho personas, entre ellas Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como uno de sus principales líderes. Durante el operativo, personal de la Secretaría de Seguridad fue agredido, uno de los agresores murió y dos elementos resultaron lesionados.

El nuevo golpe federal alcanzó a seis personas detenidas hasta ahora. Entre ellas se encuentran Agustín "N", presidente municipal de Atlatlahucan, de la alianza PRI, PAN, PRD y RSP; Irving "N", expresidente municipal de Yecapixtla, del PAN, detenido en Querétaro; Pablo Adrián "N", empresario y oficial mayor de Cuautla; Arisbel Rubí "N", alias “La Jefa”, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan por Morena; Horacio "N", funcionario del Ayuntamiento de Cuautla; y Jonathan "N", tesorero de Cuautla, vinculado con el Partido Encuentro Social de Morelos.

La autoridad federal también informó que continúa la búsqueda de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, para cumplimentar el mandamiento judicial correspondiente.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, los detenidos estarían relacionados con una reunión con Júpiter Araujo Benard, alias “El Barbas”, señalado como operador regional del Cártel del Pacífico en la región oriente de Morelos.

UIF incluirá a 22 personas físicas y 10 personas morales por vínculos delictivos

La Unidad de Inteligencia Financiera incluirá en la Lista de Personas Bloqueadas a 32 sujetos, 22 personas físicas y 10 personas morales, presuntamente vinculadas con esta red de corrupción. Entre ellos hay presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, actores económicos, políticos y sociales señalados por posibles vínculos con el operador regional del Cártel del Pacífico, a quien habrían brindado facilidades de operación.

La medida también alcanza a diez objetivos principales, integrantes de su círculo familiar, empresas con indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita y al propio líder delictivo.

García Harfuch señaló que la investigación busca determinar posibles vínculos, redes de protección, intercambio de información o colaboración con estructuras delictivas. También destacó la participación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR para obtener los mandamientos judiciales y avanzar contra redes de protección institucional.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, respaldó las acciones del Gobierno federal y afirmó que el gobierno estatal dará seguimiento al proceso legal junto con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

La mandataria estatal aseguró que habrá acompañamiento en Atlatlahucan y Cuautla para preservar la gobernabilidad y garantizar el funcionamiento de las administraciones municipales. En caso de ser necesario, dijo, las sindicaturas asumirán temporalmente la titularidad de los ayuntamientos conforme a la Ley Orgánica Municipal.

Con estas acciones, suman 20 presidentes o expresidentes municipales detenidos de distintos partidos políticos durante la presente administración, como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción, combate a la impunidad y Operación Enjambre.

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