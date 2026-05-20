Hacienda responde a Moody’s: finanzas de México son sólidas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la agencia Moody's Ratings modificó la calificación de la deuda soberana de México de largo plazo en moneda extranjera y local a Baa3 desde Baa2.

Con esta decisión, el país se mantiene dentro del grado de inversión, mientras que la perspectiva cambió de negativa a estable.

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que Moody's modificó la calificación de la deuda soberana de México de largo plazo en moneda extranjera y local a Baa3 desde Baa2, por su parte, la perspectiva de la calificadora cambió de negativa a estable. Con esta decisión, México mantiene el grado de inversión y la agencia no anticipa cambios adicionales en la calificación del país durante los próximos 18 meses", aseguró.

La modificación de la perspectiva refleja que la agencia no anticipa cambios adicionales en la calificación durante los próximos 18 meses, apoyada en la solidez del marco macroeconómico, el tamaño y diversificación de la economía mexicana, así como su resiliencia ante choques externos.

México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana, lo que refleja el compromiso con una conducción responsable de la política económica y con la sostenibilidad de las finanzas públicas.

📢 #Comunicado de prensa



Moody’s modificó la calificación crediticia de México a Baa3, manteniendo el grado de inversión soberano; la perspectiva cambió de negativa a estable.



Moody’s cambió la calificación de la deuda soberana de México de largo plazo en moneda extranjera y… pic.twitter.com/eQl7hpPy7F — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 20, 2026

Factores que respaldan la estabilidad

Moody’s destacó el historial de conducción prudente de las políticas monetaria y macroeconómica frente a choques externos.

Asimismo, señaló que el país mantiene vulnerabilidades externas acotadas, sin desequilibrios macroeconómicos significativos ni señales de estrés financiero en el sector privado o en la balanza de pagos.

En este contexto, resaltó que el marco de objetivos de inflación y la autonomía del Banco de México continúan siendo elementos clave para mantener ancladas las expectativas de inflación y preservar la estabilidad financiera.

La agencia prevé que la actividad económica retome gradualmente una trayectoria de crecimiento cercana a su tendencia de mediano plazo, apoyada por acciones gubernamentales orientadas a fortalecer las condiciones para la inversión y por una eventual reducción de la incertidumbre comercial.

Como parte de la estrategia integral del Plan México, la reciente publicación del reglamento de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar permitirá fortalecer la certidumbre institucional y acelerar la ejecución de proyectos de inversión pública, privada y mixta.

Esto contribuirá a ampliar la capacidad productiva del país y fortalecer la integración regional mediante inversiones en infraestructura, energía, transporte, logística y conectividad, con efectos positivos sobre el crecimiento potencial y la generación de empleo.

Además, el desarrollo del mercado financiero doméstico, respaldado por la reforma al sistema de pensiones de 2020, contribuirá a fortalecer la base de inversionistas locales y a mitigar riesgos de liquidez y refinanciamiento.

Ajuste fiscal y desempeño en 2026

En materia de finanzas públicas, México realizó en 2025 un ajuste fiscal equivalente a 1.3 puntos del PIB, el mayor desde 1995.

Este esfuerzo permitió avanzar en la normalización del déficit sin comprometer programas sociales ni la estabilidad macroeconómica.

"En materia de finanzas públicas, México realizó en 2025 un ajuste fiscal significativo, equivalente a 1.3 puntos del PIB, el mayor desde 1995. Este esfuerzo permitió avanzar en la normalización del déficit, sin comprometer la provisión de programas sociales ni la estabilidad macroeconómica. La magnitud del ajuste refleja una conducción fiscal responsable, orientada a estabilizar la trayectoria de deuda y preservar la confianza de los mercados", se lee en el comunicado.

Durante el primer trimestre de 2026, el balance presupuestario registró un déficit menor al previsto, mientras que el balance primario alcanzó un superávit de 98 mil millones de pesos.

Asimismo, la estrategia de manejo de pasivos generó ahorros por 47 mil millones de pesos en el costo financiero de la deuda.

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 50.4% del PIB, nivel inferior al observado en economías pares y por debajo de la mediana de países con calificación “Baa”.

Cerca del 80% de la deuda del gobierno federal está denominada en moneda nacional y a tasa fija, con un perfil de vencimientos ordenado, lo que reduce la exposición a riesgos externos.

"La Secretaría de Hacienda mantiene una estrategia de consolidación fiscal consistente con las metas presupuestarias aprobadas y orientada a preservar una trayectoria sostenible de la deuda pública en el mediano plazo. Cerca del 80% de la deuda del gobierno federal se encuentra denominada en moneda nacional y a tasa fija, con un perfil de vencimientos ordenado, lo que reduce la exposición a riesgos externos ante un entorno global complejo".

No obstante, Moody’s también rebajó la calificación al advertir un deterioro sostenido de la fortaleza fiscal, mayores presiones derivadas del apoyo financiero a Petróleos Mexicanos y un entorno de bajo crecimiento económico.

La firma estimó que el déficit fiscal se mantuvo cercano al 5 % del PIB en 2025, considerando el respaldo a Pemex, mientras que la deuda bruta del Gobierno aumentó a 49.3 % del PIB y podría alcanzar cerca del 55 % hacia 2028.

Según la calificadora, el Gobierno destinó alrededor de 35 mil millones de dólares a la petrolera en 2025 y presupuestó otros 14 mil millones para 2026, lo que continuará limitando la flexibilidad fiscal en ausencia de mejoras operativas.

Crecimiento moderado y riesgos estructurales

Moody’s redujo sus expectativas de crecimiento y prevé una expansión del PIB menor al 1 % en 2026 y de 1.3 % en 2027.

Este desempeño estaría afectado por factores como la inseguridad, la informalidad, limitaciones en energía y agua, así como la incertidumbre por la revisión del T-MEC y cambios institucionales.

A pesar de ello, la agencia sostuvo que la economía mexicana conserva fortalezas derivadas de su tamaño, diversificación y acceso preferencial al mercado estadounidense, lo que sigue respaldando sus oportunidades de comercio e inversión.

Actualmente, México mantiene acceso amplio y favorable a los mercados financieros globales.

Las reservas internacionales ascienden a 257 mil millones de dólares y el país cuenta con una Línea de Crédito Flexible por 24 mil millones de dólares.

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