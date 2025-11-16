Cerrar X
Nacional

Caen dos del CJNG con arsenal de 44 armas en Cancún

Autoridades detuvieron en Cancún a Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N”, alias El Flaco, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación

  • 16
  • Noviembre
    2025

En uno de los mayores aseguramientos de armamento en la Zona Norte de Quintana Roo, autoridades detuvieron en Cancún a Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N”, alias El Flaco, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo, encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), derivó en el decomiso de un arsenal de 44 armas de fuego, además de drogas, equipo táctico y vehículos.

De acuerdo con información oficial, Marcos Josué “N” sería uno de los principales operadores logísticos del CJNG en Benito Juárez, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, responsable de presunta distribución de armas y equipo táctico.

La captura ocurrió durante recorridos de vigilancia, cuando agentes detectaron dos vehículos sospechosos y observaron a los detenidos intercambiando una bolsa con vegetal verde.

Al intentar huir, ambos fueron interceptados sobre la avenida Sin Nombre, en Benito Juárez. Durante la inspección, se aseguraron dos bolsas con marihuana, así como varias dosis de cristal y cocaína.

En el interior de los vehículos y contenedores se localizó un arsenal compuesto por 32 armas largas (una de ellas con 56 cartuchos y otra con 30), 12 armas cortas, 125 cargadores, cuatro granadas antimotín, cuatro químicas, dos silenciadores y decenas de cajas con cartuchos de distintos calibres.

También fueron incautados drones, teléfonos celulares, chalecos antibalas, ropa táctica con distintivos del CJNG, como playeras “Deltas Q. Roo CJNG” y gorras “Operativas Jaguar”, libretas con anotaciones, placas vehiculares de Jalisco y dos vehículos: una Volkswagen T-Cross y una Nissan Frontier.

Los dos detenidos y todos los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.


Comentarios

