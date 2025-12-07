Podcast
Nacional

Aseguran 320 kg de metanfetamina y detienen a dos en Sinaloa

La FGR y el Gabinete de Seguridad detuvieron a dos personas y aseguraron 320 kg de metanfetamina ocultos en un tractocamión en Los Mochis

  • 07
  • Diciembre
    2025

Un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad permitió la detención de dos personas en Los Mochis, Sinaloa, por presuntos delitos contra la salud.

De acuerdo con el comunicado difundido por Omar García Harfuch, las autoridades aseguraron 320 kilogramos de metanfetamina que estaban ocultos en un tractocamión Volvo con caja refrigerada.

La droga fue detectada durante una revisión estratégica.

Las autoridades señalaron que con esta acción se evita que miles de dosis lleguen a las calles, al tiempo que se fortalece la persecución de redes dedicadas al tráfico de drogas sintéticas.

Los detenidos y el cargamento quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y vínculos criminales.


