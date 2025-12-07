Aseguran 320 kg de metanfetamina y detienen a dos en Sinaloa

Un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad permitió la detención de dos personas en Los Mochis, Sinaloa, por presuntos delitos contra la salud.

De acuerdo con el comunicado difundido por Omar García Harfuch, las autoridades aseguraron 320 kilogramos de metanfetamina que estaban ocultos en un tractocamión Volvo con caja refrigerada.

La droga fue detectada durante una revisión estratégica.

En Los Mochis, Sinaloa en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y el @GabSeguridadMX detuvieron a dos personas por delitos contra la salud, tras asegurar:

320 kg de metanfetamina ocultos

Un tractocamión Volvo con caja refrigerada. Con esta… pic.twitter.com/qCkHdV2Nyw — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 7, 2025

Las autoridades señalaron que con esta acción se evita que miles de dosis lleguen a las calles, al tiempo que se fortalece la persecución de redes dedicadas al tráfico de drogas sintéticas.

Los detenidos y el cargamento quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y vínculos criminales.

