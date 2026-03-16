Canasta básica en Monterrey se mantiene debajo de $910: Profeco

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, presentó este lunes el reporte semanal de “Quién es Quién en los Precios” durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, donde destacó que la canasta básica en Monterrey se mantiene por debajo del precio máximo acordado a nivel nacional.

De acuerdo con el funcionario, el costo de los 24 productos que integran la canasta básica se mantiene dentro del acuerdo voluntario firmado con la industria y cadenas de autoservicio.

Monterrey mantiene precios dentro del acuerdo

En el caso de Monterrey, el monitoreo realizado por la dependencia detectó que el precio más bajo de la canasta básica se ubicó en $824 pesos con 90 centavos en una tienda de conveniencia ubicada sobre avenida Lincoln.

En contraste, el precio más alto registrado fue de 889 pesos con 78 centavos en una tienda de conveniencia situada también en la zona de Lincoln.

Ambos precios se mantienen por debajo del límite establecido en el acuerdo nacional.

“En Monterrey encontramos 824 pesos con 90 centavos como el precio más bajo y 889 pesos con 78 centavos como el más alto, ambos dentro del acuerdo”, explicó Escalante Ruiz durante la presentación.

Precio promedio nacional de la canasta básica

Durante la presentación del informe, Escalante Ruiz explicó que el precio promedio nacional de la canasta básica se ubica actualmente en $874 pesos, por debajo del límite de $910 pesos establecido en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PASIC).

“El acuerdo voluntario con la industria y las cadenas de supermercados es no vender la canasta básica en más de 910 pesos, y hoy tenemos un precio promedio de 874 pesos”, señaló Escalante.

El funcionario subrayó que estos datos corresponden a promedios nacionales y que los precios pueden variar dependiendo de cada establecimiento.

Por otra parte, la Profeco también dio a conocer que la canasta básica más económica del país fue detectada en $778 pesos con 70 centavos en una tienda ubicada en El Dorado, en San Luis Potosí.

Por el contrario, el precio más alto identificado en el monitoreo alcanzó $941 pesos con 90 centavos en un establecimiento localizado en Avenida Central, en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, superando el límite del acuerdo.

Iván Escalante reiteró que el objetivo del monitoreo es informar a los consumidores y fomentar la competencia entre establecimientos.

“Esto es muy importante para informar a las personas consumidoras y que sepan dónde pueden encontrar mejores precios”, afirmó.

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