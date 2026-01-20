Podcast
Nacional

Gertz Manero, designado embajador de México en Reino Unido

El Congreso recibió el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido; el Senado deberá ratificarlo al iniciar el periodo ordinario

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como ante los organismos internacionales con sede en ese país.

El oficio fue remitido por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y recibido en el Palacio de San Lázaro, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La designación se da casi dos meses después de que Gertz Manero dejara la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

A la espera de ratificación del Senado

El nombramiento ya cuenta con el beneplácito del gobierno británico, confirmado el pasado 7 de enero por la presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, será el Senado de la República el encargado de ratificarlo cuando inicien las sesiones ordinarias el próximo 1 de febrero, conforme a la Constitución.

Sustituye a González-Blanco

Alejandro Gertz Manero llegará a Reino Unido en sustitución de Josefa González-Blanco Ortiz Mena, exsecretaria de Medio Ambiente. De ser avalado, asumirá el cargo como embajador extraordinario y plenipotenciario.

En noviembre pasado, Gertz Manero informó al Senado que había sido propuesto por la presidenta Sheinbaum para encabezar una misión diplomática en un “país amigo”.

A inicios de 2026 se confirmó que el destino sería el Reino Unido.

La mayoría parlamentaria de Morena perfila aprobar la designación en un proceso de ratificación acelerado.


