Cerrar X
EH_UNA_FOTO_3a987bffa0
Nacional

Capturan a 'El Vampiro', presunto líder de 'La Barredora'

Arturo Gómez Marín, alias 'El Vampiro', presunto tercer al mando del grupo criminal 'La Barredora', fue detenido en Tabasco por fuerzas federales y locales

  • 06
  • Agosto
    2025

En un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con autoridades locales, detuvieron a Arturo Gómez Marín, alias “El Vampiro”, señalado como tercer al mando del grupo delictivo “La Barredora”.

La captura tuvo lugar en el municipio de Centro, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron identificar los movimientos del presunto delincuente en la zona.

Durante la intervención, Gómez Marín fue sorprendido mientras manipulaba un arma larga abastecida con 20 cartuchos. Tras marcarle el alto y realizar una revisión, se confirmó la posesión del arma.

Fue detenido en el acto, informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público.

Lo acusan de extorsión, cobro de piso y homicidios

Las autoridades informaron que “El Vampiro”, de 31 años, tiene vínculos con diversos delitos, entre ellos extorsión, cobro de piso y homicidios registrados en la región, donde el grupo “La Barredora” mantiene operaciones delictivas.

El detenido será investigado por su posible participación en eventos violentos recientes y su papel como generador de violencia en Tabasco.

Coordinación federal y estatal permitió su captura

Por su parte, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó la coordinación interinstitucional como clave para el éxito del operativo, y reiteró el compromiso del Gobierno Federal en el combate al crimen organizado.

“Esta detención es un paso más en la estrategia para devolver la paz a las comunidades afectadas por la violencia”, señaló Harfuch a través de sus redes sociales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_40812be2d9
Detienen a hombre con 200 kilos de droga en General Bravo
Ahora_South_Park_se_burla_de_la_secretaria_de_Seguridad_de_EUA_b3722085d0
Ahora South Park se burla de la secretaria de Seguridad de EUA
EH_UNA_FOTO_2025_08_06_T212155_556_b1c32c1c95
Detienen a 27 criminales por secuestro, extorsión y narcotráfico
publicidad

Últimas Noticias

Realizara_Mexico_simulacro_con_alerta_movil_en_septiembre_e25a865cef
Realizará México simulacro con alerta móvil en septiembre
Abren_inscripciones_para_Jovenes_Construyendo_el_Futuro_5e6559a691
Abren inscripciones para Jóvenes Construyendo el Futuro
Whats_App_Image_2025_08_07_at_4_58_11_PM_7fd2169362
Instalan Comisión Estatal de Desarrollo Social en el estado
publicidad

Más Vistas

estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Captura_de_pantalla_2025_08_05_185945_3aed661ba9
Apagón en Buenos Aires deja casi 60,000 personas sin luz
publicidad
×