Capturan a 'El Vampiro', presunto líder de 'La Barredora'

En un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con autoridades locales, detuvieron a Arturo Gómez Marín, alias “El Vampiro”, señalado como tercer al mando del grupo delictivo “La Barredora”.

La captura tuvo lugar en el municipio de Centro, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron identificar los movimientos del presunto delincuente en la zona.

Durante la intervención, Gómez Marín fue sorprendido mientras manipulaba un arma larga abastecida con 20 cartuchos. Tras marcarle el alto y realizar una revisión, se confirmó la posesión del arma.

Fue detenido en el acto, informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público.

Lo acusan de extorsión, cobro de piso y homicidios

Las autoridades informaron que “El Vampiro”, de 31 años, tiene vínculos con diversos delitos, entre ellos extorsión, cobro de piso y homicidios registrados en la región, donde el grupo “La Barredora” mantiene operaciones delictivas.

El detenido será investigado por su posible participación en eventos violentos recientes y su papel como generador de violencia en Tabasco.

Coordinación federal y estatal permitió su captura

Por su parte, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó la coordinación interinstitucional como clave para el éxito del operativo, y reiteró el compromiso del Gobierno Federal en el combate al crimen organizado.

“Esta detención es un paso más en la estrategia para devolver la paz a las comunidades afectadas por la violencia”, señaló Harfuch a través de sus redes sociales.

Resultado de la coordinación interinstitucional, para detener a generadores de violencia, en el municipio de Centro en Tabasco, elementos de @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEMAR_mx, @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @FGETabasco, @SSPCTabasco, detuvieron a Arturo “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 6, 2025

