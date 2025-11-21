Capturan a Isidro "P", exdirigente del PRI en EdoMex por peculado
Autoridades federales lograron llevar a cabo la detención de este exfuncionario, quien fungió como titular de dos dependencias en distintas administraciones
- 21
-
Noviembre
2025
Elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron este viernes al ex dirigente del PRI en el Estado de México, Isidro "P" por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.
Este exfuncionario se desempeñó como líder del partido durante el gobierno de Arturo Montiel, así como exsecretario de Desarrollo Metropolitano y de Movilidad en la administración de Eruviel Ávila.
- Nota en desarrollo -
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas