Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_21_T155335_713_e895ffea75
Nacional

Capturan a Isidro "P", exdirigente del PRI en EdoMex por peculado

Autoridades federales lograron llevar a cabo la detención de este exfuncionario, quien fungió como titular de dos dependencias en distintas administraciones

  • 21
  • Noviembre
    2025

Elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron este viernes al ex dirigente del PRI en el Estado de México, Isidro "P" por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.

Este exfuncionario se desempeñó como líder del partido durante el gobierno de Arturo Montiel, así como exsecretario de Desarrollo Metropolitano y de Movilidad en la administración de Eruviel Ávila.

 

- Nota en desarrollo -


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_34_e297528d89
‘R1’ emerge como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo
Whats_App_Image_2025_11_21_at_8_35_57_PM_682cb69c1d
Anuncian juicio político para destituir a Román Torres en Torreón
gfhdf_0c7d7d09bf
Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca
publicidad

Últimas Noticias

AP_25326232704542_87a21b3bcc
Bomberos combaten incendio en buque de Los Ángeles
AP_25326209562216_f38ee69ed4
Lando Norris logra la pole en clasificación de Las Vegas
INFO_7_UNA_FOTO_34_e297528d89
‘R1’ emerge como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo
publicidad

Más Vistas

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
cristiano_ronaldo_poster_fifa_08a83f8f05
FIFA borra póster tras polémica por ‘olvidar’ a Cristiano Ronaldo
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Fortalece Congreso federal ley contra los abusos de aseguradoras
publicidad
×