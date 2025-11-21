Capturan a Isidro "P", exdirigente del PRI en EdoMex por peculado

Elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron este viernes al ex dirigente del PRI en el Estado de México, Isidro "P" por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.

Este exfuncionario se desempeñó como líder del partido durante el gobierno de Arturo Montiel, así como exsecretario de Desarrollo Metropolitano y de Movilidad en la administración de Eruviel Ávila.

- Nota en desarrollo -

