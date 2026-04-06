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Tamaulipas

Denuncian falta de apoyo de Coepris en trámites funerarios

La asociación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer denunció el nulo respaldo que por años se había otorgado bajo un enfoque humanista.

  • 06
  • Abril
    2026

Un menor integrante de la asociación civil “Iluminando Corazones a Niños con Cáncer” perdió recientemente la vida, situación que vuelve a evidenciar las dificultades que enfrentan las familias durante este tipo de procesos.

¿Qué denuncia realizó la asociación?

La organización, que brinda acompañamiento en tratamientos médicos y también en trámites funerarios, denunció que en esta ocasión la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) se negó a colaborar, rompiendo con un respaldo que por años se había otorgado bajo un enfoque humanista.

¿Cómo afecta esta decisión a las familias?

Integrantes de la asociación señalaron que esta decisión refleja una falta de sensibilidad por parte de la nueva titularidad, afectando directamente a familias en situación vulnerable que atraviesan momentos críticos.

Ante ello, hicieron pública la situación con la esperanza de que autoridades de mayor nivel intervengan y se restablezca un trato digno y humanista en este tipo de gestiones.

¿Qué ocurrió en el caso reciente?

Al respecto, Jorge Mar Gea explicó el caso reciente que detonó esta denuncia:

“Hace unos días Anthony Said y estamos ayudando a la familia para hacer los trámites funerarios, la primera instancia a la que acudimos fue a la Coepris, en donde el titular, el ingeniero Hugo Soto, nos negó el apoyo que nos han estado dando desde que inició el gobierno del doctor Américo Villarreal. Este apoyo es exentarnos de los pagos de servicios de la Coepris. Necesitamos de la ayuda de la Secretaría de Salud para que nos sigan apoyando con estos permisos que son muy necesarios para estas familias, porque son muchos los gastos que representa cuando se presenta una situación así”.


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