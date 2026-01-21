Impulsa Federación diversificación comercial sin soltar el T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno avanza en la diversificación de las relaciones comerciales de México con distintas regiones del mundo, sin descuidar la integración económica con Estados Unidos y Canadá a través del T-MEC.

Durante su conferencia, destacó que ya está concluida la negociación para la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea.

“Tenemos la firma del convenio de ratificación y actualización del tratado comercial con Europa a mediados de este año; ya se negoció y ahora debe aprobarse en los congresos”, explicó.

Acuerdos más allá de tratados

Sheinbaum detalló que, además de tratados formales, México ha fortalecido alianzas estratégicas mediante acuerdos de entendimiento con países como Brasil, Singapur, Corea del Sur y Francia, lo que ha permitido atraer inversiones.

“Más que un tratado comercial, con Brasil tenemos acuerdos de entendimiento para fortalecer alianzas”, señaló.

En el caso de Francia, destacó la permanencia de empresas históricas en el país. “Recientemente, Alstom volvió a ganar una licitación; es una empresa que lleva muchos años en México”, recordó.

Relación con China y comercio justo

La mandataria también confirmó que continúan las conversaciones con China, a pesar de la aplicación de aranceles en ciertos sectores.

“Tenemos un comercio muy amplio con China y no deseamos cerrarlo, sino que sea un comercio justo”, afirmó.

El T-MEC, difícil de romper

Sheinbaum reiteró que la integración productiva entre México y Estados Unidos hace poco viable una ruptura del acuerdo comercial, incluso ante escenarios de tensiones arancelarias.

“La integración que tiene México con Estados Unidos es muy difícil de romper porque son cadenas productivas de muchos años”, subrayó.

Añadió que el tratado beneficia a todas las partes: “Por conveniencia de Estados Unidos, creemos que el T-MEC se va a conservar porque es un beneficio mutuo”.

Trabajo diario rumbo a la revisión

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal enfatizó que el gobierno federal analiza permanentemente el entorno económico desde el gabinete económico.

“Nos reunimos cada semana con Economía y Hacienda y analizamos todos los escenarios; estamos trabajando todos los días para que la revisión del tratado salga bien”, concluyó.

