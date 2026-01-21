Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
relacion_comercial_mexico_eua_439610460f
Nacional

Impulsa Federación diversificación comercial sin soltar el T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la modernización del acuerdo con la Unión Europea y alianzas estratégicas con Brasil, Singapur, Corea del Sur y Francia

  • 21
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno avanza en la diversificación de las relaciones comerciales de México con distintas regiones del mundo, sin descuidar la integración económica con Estados Unidos y Canadá a través del T-MEC.

Durante su conferencia, destacó que ya está concluida la negociación para la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea.

“Tenemos la firma del convenio de ratificación y actualización del tratado comercial con Europa a mediados de este año; ya se negoció y ahora debe aprobarse en los congresos”, explicó.

Acuerdos más allá de tratados

Sheinbaum detalló que, además de tratados formales, México ha fortalecido alianzas estratégicas mediante acuerdos de entendimiento con países como Brasil, Singapur, Corea del Sur y Francia, lo que ha permitido atraer inversiones.

“Más que un tratado comercial, con Brasil tenemos acuerdos de entendimiento para fortalecer alianzas”, señaló.

En el caso de Francia, destacó la permanencia de empresas históricas en el país. “Recientemente, Alstom volvió a ganar una licitación; es una empresa que lleva muchos años en México”, recordó.

Relación con China y comercio justo

La mandataria también confirmó que continúan las conversaciones con China, a pesar de la aplicación de aranceles en ciertos sectores.

“Tenemos un comercio muy amplio con China y no deseamos cerrarlo, sino que sea un comercio justo”, afirmó.

mexico-china-aranceles.jpg

El T-MEC, difícil de romper

Sheinbaum reiteró que la integración productiva entre México y Estados Unidos hace poco viable una ruptura del acuerdo comercial, incluso ante escenarios de tensiones arancelarias.

“La integración que tiene México con Estados Unidos es muy difícil de romper porque son cadenas productivas de muchos años”, subrayó.

Añadió que el tratado beneficia a todas las partes: “Por conveniencia de Estados Unidos, creemos que el T-MEC se va a conservar porque es un beneficio mutuo”.

Trabajo diario rumbo a la revisión

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal enfatizó que el gobierno federal analiza permanentemente el entorno económico desde el gabinete económico.

“Nos reunimos cada semana con Economía y Hacienda y analizamos todos los escenarios; estamos trabajando todos los días para que la revisión del tratado salga bien”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tmec_sheinbaum_c91a1592fb
Sheinbaum defiende T-MEC y alista diálogo con Trump
refuerza_nuevo_leon_italia_lazos_comerciales_9f41816514
Nuevo León y Italia fortalecen sus lazos de cooperación
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Sheinbaum ajusta reglas de vuelos de capacitación con EUA
publicidad

Últimas Noticias

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
Whats_App_Image_2026_01_22_at_9_39_48_PM_2cd43eab7a
Detienen a tres por presunto robo a casa habitación en San Pedro
mexico_gana_a_bolivia_f9d3591e44
Selección mexicana inicia el año con victoria sobre Panamá
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
EH_CONTEXTO_1_4c17629ae7
Padre denuncia al Hospital Ángeles por muerte de hijo de 2 años
publicidad
×