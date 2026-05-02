Caso Rocha en EUA podría escalar con nuevos cargos

La fiscalía federal en Brooklyn mantiene abierta la investigación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al tratarse de una acusación formal sustitutiva que puede ampliarse con nuevos cargos conforme avance el proceso.

El documento, de 34 páginas y elaborado por un gran jurado, vincula al mandatario y a otros nueve funcionarios con la red criminal de Los Chapitos, en un expediente que había permanecido sellado.

De acuerdo con la acusación, los implicados habrían participado en una conspiración para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de proteger a líderes del Cártel de Sinaloa, filtrar información de seguridad y facilitar operaciones delictivas desde corporaciones policiales.

A cambio, señala la fiscalía, recibieron sobornos millonarios.

El expediente también sostiene que Rocha Moya habría llegado al cargo en 2021 con respaldo de esta organización criminal, mediante prácticas como intimidación, secuestro de candidatos y manipulación electoral. Asimismo, se le atribuyen reuniones con líderes del grupo delictivo.

Como parte del proceso, la fiscalía estadounidense puede incorporar nuevos elementos con base en testimonios de figuras clave como Ismael “El Mayo” Zambada y los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, quienes se declararon culpables y colaboran con las autoridades, lo que podría modificar el alcance de la acusación en las próximas etapas.

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