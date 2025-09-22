Cerrar X
EH_UNA_FOTO_b2d60ac1be
Nacional

Celebra Presidencia que Buque Cuauhtémoc retome su travesía

El Buque Escuela Cuauhtémoc zarpó nuevamente tras las reparaciones realizadas en Nueva York después del accidente de mayo que cobró la vida de dos cadetes

  • 22
  • Septiembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró este lunes 22 de septiembre que el Buque Escuela Cuauhtémoc haya retomado sus travesías tras el accidente ocurrido en mayo en Nueva York, donde fallecieron los cadetes América Yamilet Sánchez y Adal Jair Marcos.

“El dictamen formal de las autoridades estadounidenses aún no se ha emitido, pero el buque ya fue reparado y está listo para zarpar con altos mandos acompañando a los cadetes”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el 17 de septiembre el buque partió del muelle de Nueva York tras finalizar las reparaciones en los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD.

Durante 72 horas de navegación se probaron mástiles, cabos, velas, sistemas de propulsión y enlaces de comunicaciones para garantizar su correcto funcionamiento tanto en condiciones normales como de emergencia.

Por su parte, la Semar recordó que el Cuauhtémoc, conocido como Embajador y Caballero de los Mares, ha sido parte de la formación de marinos mexicanos durante 43 años, representando disciplina, tenacidad y tradición naval.

“El buque continuará llevando un mensaje de buena voluntad por los mares del mundo, navegando en nombre de México como símbolo de orgullo y honor de nuestra nación”, destacó la Marina, a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_22_at_9_32_35_PM_14186f4bba
SCJN borra invalidez automática de leyes por falta de consulta
inter_tom_homan_2cecca1976
'Zar fronterizo' acepta soborno y la Casa Blanca lo defiende
nacional_marcela_reyes_90ec5e7305
Exesposa de DJ colombiano asesinado en México denuncia amenazas
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5763fa9efd
Muere hombre en Central de Autobuses de Monterrey
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
Nace_bebe_de_embrion_congelado_hace_mas_de_30_anos_8789ba08a8
Indonesia desmantela red que vendía bebés a Singapur por US$700
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_FALLECIMIENTO_9ba0143f3c
Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste
publicidad
×