Celebra Presidencia que Buque Cuauhtémoc retome su travesía

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró este lunes 22 de septiembre que el Buque Escuela Cuauhtémoc haya retomado sus travesías tras el accidente ocurrido en mayo en Nueva York, donde fallecieron los cadetes América Yamilet Sánchez y Adal Jair Marcos.

“El dictamen formal de las autoridades estadounidenses aún no se ha emitido, pero el buque ya fue reparado y está listo para zarpar con altos mandos acompañando a los cadetes”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el 17 de septiembre el buque partió del muelle de Nueva York tras finalizar las reparaciones en los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD.

Durante 72 horas de navegación se probaron mástiles, cabos, velas, sistemas de propulsión y enlaces de comunicaciones para garantizar su correcto funcionamiento tanto en condiciones normales como de emergencia.

Por su parte, la Semar recordó que el Cuauhtémoc, conocido como Embajador y Caballero de los Mares, ha sido parte de la formación de marinos mexicanos durante 43 años, representando disciplina, tenacidad y tradición naval.

“El buque continuará llevando un mensaje de buena voluntad por los mares del mundo, navegando en nombre de México como símbolo de orgullo y honor de nuestra nación”, destacó la Marina, a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Comentarios