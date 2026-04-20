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Planta Valles de Cemex convierte cantera en santuario

Planta Valles obtiene certificación ADVC tras convertir cantera en santuario con más de 200 especies, incluido el ocelote, marcando un precedente en México

  • 20
  • Abril
    2026

Tras convertir una cantera de arcilla en un santuario para la conservación del ocelote y más de 200 especies prioritarias en México, Planta Valles de Cemex obtuvo el certificado de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), otorgado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Este logro posiciona a la instalación como un referente de la forma en que la operación industrial puede integrarse responsablemente con su entorno natural.

Planta Valles se convierte en la primera instalación de Cemex en México en obtener esta certificación, siendo además la única dentro de la industria cementera, lo que marca un precedente a nivel nacional para la compañía.

Asimismo, destaca por ser la primera en su municipio en contar con este reconocimiento y por formar parte de un grupo reducido de espacios certificados en San Luis Potosí, lo que refuerza el alcance y la relevancia de su modelo de conservación.

El trabajo ambiental de dicha planta tiene un largo historial, pues en 2022 realizó un inventario biológico de la zona y, a partir de ese diagnóstico, definió un enfoque claro: conservar y fortalecer el hábitat.

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Así transformó una cantera de arcilla en un entorno rehabilitado que es hogar de más de 200 especies de aves, mamíferos y reptiles, entre ellos el coyote, el armadillo nueve bandas, el colibrí vientre canelo, entre otros.

La compañía de materiales para la construcción delimitó las áreas por grupos de especies, instaló jardines para polinizadores, implementó jornadas de reforestación y programas de educación ambiental.

El trabajo fue reconocido con el certificado de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, que cobra especial sentido en el marco de los 120 años de Cemex construyendo calidad.

“Este reconocimiento refleja una convicción que guía nuestras decisiones: es posible impulsar el desarrollo y, al mismo tiempo, cuidar el entorno natural. En Cemex, la sostenibilidad forma parte de nuestra manera de operar y de construir confianza a lo largo del tiempo”, afirmó Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Con una vigencia de largo plazo, esta certificación refuerza el compromiso de continuidad detrás del proyecto. Más que una acción puntual, representa una apuesta sostenida por la conservación y por una convivencia responsable entre la operación industrial y los ecosistemas.

La certificación ADVC de Planta Valles fortalece la posición ambiental de la compañía y envía una señal clara a la industria: el desarrollo puede avanzar de la mano de la conservación cuando existen decisiones firmes, consistentes y con visión de futuro.


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