Nacional

Choque de tren y autobús en Comonfort deja cinco muertos

Al menos cinco personas sin vida y varios lesionados fue el saldo del choque entre un tren y un autobús registrado en el municipio de Comonfort, Guanajuato

  • 27
  • Septiembre
    2025

Al menos cinco personas sin vida y varios lesionados fue el saldo del choque entre un tren y un autobús registrado en el municipio de Comonfort, Guanajuato. 

La gobernadora Libia Dennise García fue quién confirmó la cifra de personas fallecidas por este accidente, a través de redes sociales.

De acuerdo con el comunicado difundido por Protección Civil Municipal, esto ocurrió en la intersección con las vías del ferrocarril rumbo a San Pedro, cuando aparentemente el autobús intentó ganarle el paso a la maquinaria. Sin embargo, este fue embestido y arrastrado por varios metros sobre las vías.

Al lugar llegaron cuerpos de seguridad y personal de emergencias, para atender a las personas que resultaron lesionadas por esta colisión.

Se informó que la empresa ferroviaria a la que pertenece el tren, ya estableció contacto con el gobierno municipal para colaborar con los cuerpos de emergencia.

Autoridades expresaron su solidaridad con las familias afectadas e hizo un llamado a los conductores que transitan por zonas de cruces ferroviarios a cumplir con el alto total, lo que evitaría que fuesen protagonistas de algún accidente fatal.


Comentarios

Etiquetas:
