nacional_huracan_sinaloa_ec84486e2a
Cierran playas en Sinaloa por oleaje de huracán Priscilla

El oleaje de hasta tres metros en Sinaloa ha provocado el cierre de playas y puertos mientras se anticipan fuertes lluvias en gran parte del estado

  • 07
  • Octubre
    2025

El huracán “Priscilla” ha provocado un fuerte oleaje en las costas de Sinaloa, especialmente en el sur del estado, lo que ha obligado al cierre de puertos, playas y la suspensión de actividades recreativas.

En Mazatlán, las olas han alcanzado hasta tres metros de altura, golpeando con fuerza el malecón. Aunque el mar aún no ha inundado las calles, las autoridades mantienen recorridos constantes para evitar que turistas ingresen al agua.

Mientras tanto, pescadores ribereños han retirado sus pangas para evitar daños por el oleaje, y en el norte del estado, en el Puerto de Topolobampo, también se suspendió la navegación como medida preventiva.

Por ahora, las lluvias han sido débiles y dispersas, pero el Instituto Estatal de Protección Civil advierte que en las próximas horas se esperan precipitaciones fuertes, sobre todo en Culiacán, Navolato, Mocorito, Badiraguato, Eldorado y Cosalá.

A pesar de las condiciones del mar, la circulación vial se mantiene sin afectaciones en zonas costeras y las personas pueden caminar con normalidad fuera de la franja de playa.


