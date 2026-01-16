Podcast
Deportes

¡Bomba! Germán Berterame saldría de Rayados para fichar con Miami

Según trascendió, el delantero argentino-mexicano fue contactado en las últimas horas por las "Garzas", que pagaría $15 millones de dólares por sus servicios

  • 16
  • Enero
    2026

En pleno partido entre el Monterrey y Mazatlán, comenzó a circular la noticia de que Germán Berterame saldría del club para convertirse en refuerzo estelar del Inter Miami.

Según trascendió, el delantero argentino-mexicano fue contactado en las últimas horas por la directiva de las "Garzas" para preguntar si le interesaría integrarse al proyecto de Sir David Beckham y encabezado dentro del campo por Lionel Messi.

Luego de recibir una respuesta positiva, se le comunicó que no habría una negociación de por medio con el monterrey, pues el campeón de la MLS estaría dispuesto a pagar la altísima cláusula de recesión del seleccionado nacional, la cual asciende a $15 millones de dólares.

¡Que problemón, Tato!

En caso de concretarse, se trataría de una baja muy potente para el club, pues en este momento el equipo no cuenta con un delantero suplente confiable para tomar el puesto de Germán.

Las únicas opciones son Anthony Martial, quien ya hizo su primer gol como albiazul, pero tardó 15 partidos en hacerlo, además de Roberto de la Rosa, quien ha sabido competir y marcar unos goles, pero sin mostrar la calidad necesaria para volverse titular. Además, está el juvenil Joaquín Moxica, de 19 años, prácticamente sin rodaje en primera.

Una oferta irresistible

A pesar del gran problema que representa perder a un jugador clave en tu equipo, una oferta de $15 millones de dólares suena irresistible para la directiva albiazul, que desde hace años ha mantenido abierta la llave económica para fichar jugadores de muy alto perfil, por lo que es muy probable que José Antonio Noriega decida no tratar de convencer a Germán para quedarse.

Y por el lado de Berterame, además de percibir un muy buen salario en el club de Florida, tendrá la oportunidad de compartir equipo con Lionel Messi, figura admirada por todo el pueblo argentino, por lo que suena complicado pensar que el ariete deje pasar esa oportunidad, más aún teniendo en mente que a la "Pulga" le quedan poquísimos años antes de retirarse.

El legado de "Berte"

Germán Berterame llegó libre a Rayados en el Apertura 2022 como la solución a los problemas en la delantera del club, vistió la casa albiazul 152 ocasiones, marcando 68 goles, con los que se puso como el quinto máximo goleador histórico de la institución.

Quizá su único punto a deber fue la falta de goles en encuentros importantes o mayor regularidad, pues muchas veces atravesaba sequías importantes, aunque estas también se vieron agravadas por el mal rendimiento colectivo, que se tradujo en no poder alzar ningún título.


