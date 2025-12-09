Cinco cuerpos abandonados en la autopista Mazatlán–Durango

Cinco cadáveres fueron abandonados a la orilla de la autopista Mazatlán–Durango, a la altura del municipio de Concordia, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió el 8 de diciembre de 2025, cuando elementos de la Guardia Nacional detectaron los cuerpos en el kilómetro 200+700 de la vía.

De acuerdo con medios locales, los cadáveres estaban envueltos en plástico y fueron encontrados en el carril que va de norte a sur.

La escena generó una fuerte movilización de fuerzas federales y estatales, quienes acordonaron el área para realizar las primeras diligencias.

Sin detenidos ni víctimas identificadas

Peritos realizaron el levantamiento de los cuerpos, que presentaban huellas de violencia. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos, ni han confirmado la identidad de las cinco víctimas.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para las necropsias correspondientes.

El estado enfrenta una ola de violencia desde septiembre de 2024, atribuida a la pugna entre los grupos criminales Los Chapitos y Los Mayos, tras la detención en Estados Unidos de Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en julio del año pasado.

