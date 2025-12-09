Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G7t_GTWVWAA_Anbw6_50cf1f0084
Nacional

Cinco cuerpos abandonados en la autopista Mazatlán–Durango

Cinco cadáveres fueron localizados envueltos en plástico en la autopista Mazatlán–Durango; no hay detenidos ni víctimas identificadas.

  • 09
  • Diciembre
    2025

Cinco cadáveres fueron abandonados a la orilla de la autopista MazatlánDurango, a la altura del municipio de Concordia, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió el 8 de diciembre de 2025, cuando elementos de la Guardia Nacional detectaron los cuerpos en el kilómetro 200+700 de la vía.

De acuerdo con medios locales, los cadáveres estaban envueltos en plástico y fueron encontrados en el carril que va de norte a sur.

La escena generó una fuerte movilización de fuerzas federales y estatales, quienes acordonaron el área para realizar las primeras diligencias.

Sin detenidos ni víctimas identificadas

Peritos realizaron el levantamiento de los cuerpos, que presentaban huellas de violencia. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos, ni han confirmado la identidad de las cinco víctimas.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para las necropsias correspondientes.

El estado enfrenta una ola de violencia desde septiembre de 2024, atribuida a la pugna entre los grupos criminales Los Chapitos y Los Mayos, tras la detención en Estados Unidos de Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en julio del año pasado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

incendio_trailer_saltillo_4ed7727f04
Reabren circulación tras choque e incendio en la Saltillo-Mty
G7_Fhjt_EWMAEP_Gr_J_cafdf9dd9d
Marina decomisa 605 kg de metanfetamina en Mazatlán
EH_UNA_FOTO_a3610effd0
Asaltan a automovilistas en autopista a Reynosa; hay un herido
publicidad

Últimas Noticias

infantino_fifa_denuncia_711a88d5e4
Denuncian al presidente de FIFA por apoyo político a Donald Trump
Whats_App_Image_2025_12_10_at_7_07_46_AM_1_d819f63839
Refuerza Tamaulipas campaña de vacunación invernal
hija_de_machado_premio_nobel_d40a31d518
Recibe hija de María Corina Machado Nobel de la Paz en su nombre
publicidad

Más Vistas

deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Sergio_ramos_responde_burlas_delo_Toluca_Gerardo_Arteaga_6465aa654b
Sergio Ramos y Gerardo Arteaga responden a burlas del Toluca
incendio_trailer_saltillo_4ed7727f04
Reabren circulación tras choque e incendio en la Saltillo-Mty
publicidad
×