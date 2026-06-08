CNTE lleva protestas a medios; exige cobertura informativa veraz

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron este lunes una jornada de protestas frente a diversos medios de comunicación en la Ciudad de México, con el objetivo de exigir espacios para exponer sus demandas y reclamar una cobertura informativa que consideren objetiva y oportuna.

Las movilizaciones se desarrollaron en distintos puntos de la Ciudad de México, principalmente frente a televisoras y sedes de medios informativos, como parte del octavo día de actividades de la jornada nacional de protesta que mantiene el magisterio disidente.

A diferencia de manifestaciones anteriores, en algunos puntos se desplegó un operativo de seguridad integrado por decenas de elementos policiales equipados con material antimotines para resguardar instalaciones y mantener el orden.

Isael González, dirigente de la Sección 7 de Chiapas, señaló que hasta el momento no existe una fecha definida para retomar las negociaciones con el gobierno federal y reiteró la importancia de restablecer el diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El líder magisterial consideró que la coyuntura actual representa una oportunidad para que las demandas del movimiento tengan mayor visibilidad, debido a la atención internacional que recibe la Ciudad de México en los días previos al inicio de la Copa Mundial de Futbol.

Los docentes explicaron que buscan ejercer su derecho de réplica ante lo que consideran una cobertura parcial de sus movilizaciones y demandas. Aseguraron que las protestas se desarrollan de manera pacífica y rechazaron versiones que los vinculan con intereses políticos o grupos externos.

Entre sus principales exigencias se encuentra la eliminación de la Ley del Issste de 2007, el regreso a un sistema solidario de pensiones, la desaparición del esquema de cuentas individuales administradas por afores y la modificación de los criterios para el cálculo de las jubilaciones, a fin de que se utilice el salario mínimo y no la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, plantean que las jubilaciones se otorguen con base en años de servicio y no por edad, estableciendo 28 años para mujeres y 30 para hombres.

Respecto a la propuesta presentada por las secretarías de Gobernación y Educación Pública, así como por el Issste, los dirigentes indicaron que continúan analizándola junto con especialistas, al considerar que no contempla la abrogación de la reforma de 2007, sino únicamente cambios en la administración de los recursos pensionarios.

Otro de los puntos de protesta se instaló en el cruce de Bucareli y Paseo de la Reforma, donde integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) realizaron un mitin para exigir una cobertura informativa “veraz y oportuna” sobre el conflicto magisterial.

Los manifestantes rechazaron las versiones que los califican como responsables de afectar la educación o de recurrir a acciones violentas, y defendieron las movilizaciones como una forma legítima de exigir mejores condiciones laborales y de retiro.

Durante la jornada, también se registraron bloqueos en Periférico Sur y avenida Universidad, donde contingentes provenientes de Michoacán y Zacatecas mantuvieron protestas frente a distintos medios de comunicación.

La CNTE informó que permanecerá atenta a una posible nueva propuesta del gobierno federal y adelantó que será la Asamblea Nacional Representativa la que determine las acciones a seguir en los próximos días.

Paralelamente, nuevos contingentes de maestros arribaron a la Ciudad de México para reforzar el plantón instalado desde la semana pasada en las inmediaciones del Zócalo capitalino, donde continúa la concentración de docentes provenientes de distintas entidades del país.

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