Comercio electrónico en México crece 19.2%; entra al top 10

El comercio electrónico en México continúa ganando terreno entre los consumidores y ya se posiciona entre los mercados digitales más importantes del mundo.

De acuerdo con el estudio “Venta Online 2026” elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el comercio electrónico minorista en el país registró un crecimiento anual de 19.2% durante 2025, consolidándose como uno de los motores del consumo.

El informe señala que el valor total del mercado alcanzó $941 mil millones de pesos, lo que representa 17.7% de todo el comercio minorista en el país.

México se coloca entre los líderes del comercio digital

Con estos resultados, México logró colocarse en el octavo lugar mundial en penetración de comercio electrónico, superando incluso a economías desarrolladas como Estados Unidos, Dinamarca y Singapur.

El estudio destaca que el crecimiento del canal digital ha sido mucho más acelerado que el de la economía en general. Mientras el comercio electrónico avanzó a doble dígito, el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció apenas 0.8% en el mismo periodo.

Más de 77 millones de compradores digitales

Otro de los datos relevantes es el incremento en la base de consumidores que realizan compras por internet.

En los últimos siete años, el número de compradores digitales se duplicó, alcanzando 77.2 millones de personas en 2025.

El perfil de quienes más utilizan el comercio en línea está encabezado por los mileniales, que representan 34% de los usuarios, seguidos por la generación Z con 31%, la generación X con 25% y los llamados baby boomers, mayores de 60 años, con 10%.

El reporte también muestra un cambio en el comportamiento de compra de los mexicanos.

Actualmente siete de cada diez consumidores digitales combinan compras en línea con tiendas físicas, en lo que se conoce como modelo omnicanal.

Los usuarios esperan poder revisar inventarios en tiempo real, usar beneficios en distintos canales y tener una experiencia de compra más fluida.

Además, las redes sociales ya superaron a los buscadores tradicionales como principal fuente de información antes de comprar, especialmente entre jóvenes de 18 a 24 años.

Logística y confianza en las compras

En cuanto a la entrega de productos, el envío a domicilio sigue siendo la opción más utilizada, aunque comienza a crecer el modelo Click & Collect, que permite comprar en línea y recoger el pedido en tienda.

Sin embargo, el principal problema operativo sigue siendo la integridad del pedido, ya que los consumidores señalan como su mayor molestia recibir productos incompletos o dañados.

A pesar de estos retos, el estudio indica que más de ocho de cada diez compradores se sienten seguros al realizar compras por internet, mientras que herramientas de inteligencia artificial comienzan a utilizarse para recomendar productos, resolver dudas y ofrecer promociones personalizadas.

Aunque México ya se ubica entre los mercados digitales más relevantes del mundo, la AMVO advierte que todavía existe margen de expansión.

Según el análisis, tres de cada cuatro consumidores digitales aún tienen espacio para aumentar su madurez tecnológica, lo que abre oportunidades para que el comercio electrónico siga creciendo en los próximos años.

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