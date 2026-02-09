Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
super_bowl_sheinbaum_3f340cfbff
Nacional

Celebra Sheinbaum mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl LX

La presidenta destacó la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX, subrayando que hablar de unión continental envía un mensaje poderoso

  • 09
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny y consideró relevante que el artista utilizara el español en uno de los escenarios televisivos más vistos del mundo.

“Muy interesante, ¿no? Que haya cantado en español en el Super Bowl”, expresó durante su conferencia matutina.

La mandataria subrayó que la presentación no se limitó al ámbito musical, sino que transmitió un mensaje simbólico sobre la integración del continente.

Mensaje de unidad para América

Sheinbaum explicó que la letra y los elementos del show aludieron a todos los países del hemisferio, incluido Estados Unidos y Canadá, lo que, dijo, refuerza una narrativa de convivencia.

“El mensaje es de unión de América, del continente americano… menciona a todos los países, incluido Estados Unidos y Canadá”, afirmó.

“El mejor antídoto contra el odio es el amor”

Finalmente, la titular del Poder Ejecutivo federal destacó los símbolos utilizados en la puesta en escena y remarcó la idea central que, a su juicio, dejó el espectáculo.

“Muchos símbolos, en efecto. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_bad_bunny_757cc6399b
Bad Bunny borra publicaciones en Instagram y desata rumores
escena_lady_gaga_super_bowl_50dc1bf72e
Lady Gaga luce diseño latino en el medio tiempo del Super Bowl
duolingo_alza_alumnos_espanol_bad_bunny_a46a319d03
Duolingo aumenta 35% de alumnos en español por Bad Bunny
publicidad

Últimas Noticias

homicidios_mexico_nuevo_leon_961b7187fe
Caen homicidios 42% en México y 76% en Nuevo León: Federación
EH_DOS_FOTOS_3beaaa2c93
Protestan obreros de AHMSA por denuncia contra compañero
escena_cumbres_borrascosas_1_8a9aff2b62
Este jueves se estrena 'Cumbres borrascosas' de Fennell
publicidad

Más Vistas

AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×