Celebra Sheinbaum mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl LX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny y consideró relevante que el artista utilizara el español en uno de los escenarios televisivos más vistos del mundo.

“Muy interesante, ¿no? Que haya cantado en español en el Super Bowl”, expresó durante su conferencia matutina.

La mandataria subrayó que la presentación no se limitó al ámbito musical, sino que transmitió un mensaje simbólico sobre la integración del continente.

Mensaje de unidad para América

Sheinbaum explicó que la letra y los elementos del show aludieron a todos los países del hemisferio, incluido Estados Unidos y Canadá, lo que, dijo, refuerza una narrativa de convivencia.

“El mensaje es de unión de América, del continente americano… menciona a todos los países, incluido Estados Unidos y Canadá”, afirmó.

“El mejor antídoto contra el odio es el amor”

Finalmente, la titular del Poder Ejecutivo federal destacó los símbolos utilizados en la puesta en escena y remarcó la idea central que, a su juicio, dejó el espectáculo.

“Muchos símbolos, en efecto. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor”, concluyó.

Comentarios