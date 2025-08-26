Cerrar X
Gz_Sa_Dm_KXYA_As1i_F_39f6732f6c
Nacional

Construirá CFE dos plantas termosolares en Baja California Sur

Estas instalaciones de última generación serán construidas íntegramente por la CFE y responde a la creciente demanda de energía en todo el país

  • 26
  • Agosto
    2025

Como parte del Plan de Fortalecimiento del Sistema Eléctrico 2030, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construirá dos plantas termosolares con almacenamiento en Baja California Sur.

La directora general de CFE, Luz Elena González, anunció que estas nuevas plantas de generación de energía contarán con una inversión de $800 millones de dólares, con lo que se buscaría descarbonizar parte de la región.

“Este proyecto marca un precedente único al ser el primero en su tipo en México y acelerar el cumplimiento de nuestras metas de transición energética, que por ley establecimos que sería al menos el 35 % al 2030 de generación eléctrica con energía limpia, con energía renovable”, señaló la secretaria de Energía mexicana, Luz Elena González Escobar, en la rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Estas instalaciones serán construidas íntegramente por la CFE y responde a la creciente demanda de energía en todo el país.

El subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, jorge Marcial, destacó que esta planta tendrá una mejor capacidad de almacenamiento, pues tendrá un sistema de sales fundidas, que puede preservar calor a temperaturas de hasta 900°, con lo que puede seguir generando electricidad durante la noche.

La planta funcionará con un campo de espejos móviles que concentran la radiación solar en una torre de más de 100 metros, entonces el calor almacenado se usará para producir vapor, accionar turbinas y generar electricidad que se transmitirá a centros de consumo.

Estas plantas beneficiarán a entre 100.000 y 200.000 hogares, las cuales tendrían una operación con luz solar de 11 horas, a la vez que apuntó que la construcción se realizará en aproximadamente 36 a 48 meses.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_27_T153608_866_653a6ff014
Buscan cambio ante pobreza energética en 1 de cada 3 hogares
INFO_7_UNA_FOTO_10_22084cc773
Gato muere electrocutado y deja sin luz clínica No. 1 en Saltillo
Whats_App_Image_2025_08_18_at_7_41_55_PM_32bf6fd846
Jericó Abramo, el diputado más productivo según encuesta nacional
publicidad

Últimas Noticias

QWD_95cfc6f616
Sin denuncias formales contra integrantes del sindicato de CATEM
deportes_benfica_42fecafd59
Benfica vence a Fenerbahçe y es el último clasificado a Champions
51_7b898319d7
Debate por uso de celulares en clases: ¿apoyo o distractor?
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
publicidad
×