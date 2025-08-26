Construirá CFE dos plantas termosolares en Baja California Sur

Como parte del Plan de Fortalecimiento del Sistema Eléctrico 2030, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construirá dos plantas termosolares con almacenamiento en Baja California Sur.

La directora general de CFE, Luz Elena González, anunció que estas nuevas plantas de generación de energía contarán con una inversión de $800 millones de dólares, con lo que se buscaría descarbonizar parte de la región.

“Este proyecto marca un precedente único al ser el primero en su tipo en México y acelerar el cumplimiento de nuestras metas de transición energética, que por ley establecimos que sería al menos el 35 % al 2030 de generación eléctrica con energía limpia, con energía renovable”, señaló la secretaria de Energía mexicana, Luz Elena González Escobar, en la rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Estas instalaciones serán construidas íntegramente por la CFE y responde a la creciente demanda de energía en todo el país.

El subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, jorge Marcial, destacó que esta planta tendrá una mejor capacidad de almacenamiento, pues tendrá un sistema de sales fundidas, que puede preservar calor a temperaturas de hasta 900°, con lo que puede seguir generando electricidad durante la noche.

La planta funcionará con un campo de espejos móviles que concentran la radiación solar en una torre de más de 100 metros, entonces el calor almacenado se usará para producir vapor, accionar turbinas y generar electricidad que se transmitirá a centros de consumo.

Estas plantas beneficiarán a entre 100.000 y 200.000 hogares, las cuales tendrían una operación con luz solar de 11 horas, a la vez que apuntó que la construcción se realizará en aproximadamente 36 a 48 meses.

