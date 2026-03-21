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Nacional

Nace el Festival de las Flores en la Ciudad de México

Con talleres, conciertos y esculturas florales, autoridades buscan convertir el evento en una nueva tradición que impulse el consumo local

  • 21
  • Marzo
    2026

Este sábado 21 de marzo se inauguró el primer Festival de las Flores de Primavera 2026 en la Ciudad de México, un evento que busca consolidarse como una nueva tradición cultural y fomentar el consumo local.

La apertura estuvo encabezada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien destacó la importancia de promover la riqueza natural y cultural de la capital a través de este tipo de actividades.

El festival ofrece a los asistentes una experiencia visual y educativa con figuras monumentales elaboradas con flores naturales. Entre las esculturas destacan representaciones de teporingos, una especie endémica del Valle de México.

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“El teporingo, que es una especie endémica de la Ciudad de México. Queremos a este hermoso conejito y hoy representa el Festival de las Flores”, señaló Brugada durante la inauguración.

Además, el evento incluye tapetes monumentales y un museo al aire libre con estaciones temáticas dedicadas a la biodiversidad, los polinizadores y las flores del Suelo de Conservación.

Durante el fin de semana, los visitantes podrán participar en talleres de gastronomía con flores comestibles, así como en actividades educativas y dinámicas para toda la familia. También habrá venta de plantas y productos locales.

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Como parte del programa, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México organizó una cartelera de conciertos con artistas reconocidos:

  • Kerigma — 16:20 a 17:35 horas
  • Guillermo Briseño — 17:50 a 18:50 horas
  • Meme del Real — 19:05 a 20:20 horas
  • Cecilia Toussaint — 20:40 a 22:10 horas
  • Los Lobos — 22:30 a 00:00 horas

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