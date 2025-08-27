Correos de México suspende temporalmente envíos postales a EUA
Correos de México ha suspendido temporalmente los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025
- 27
-
Agosto
2025
Correos de México ha suspendido temporalmente los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025, debido a los aranceles del gobierno estadounidense.
“Por este motivo, Correos de México suspenderá de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025, en tanto se definen los nuevos procesos operativos”, se lee en un comunicado conjunto con Sepomex.
A partir del 29 de agosto, todos los paquetes enviados a Estados Unidos, independientemente de su valor, estarán sujetos a impuestos.
México se suma a países como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, que también han detenido sus servicios postales hacia Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Correos de México están en diálogo con autoridades estadounidenses y organismos postales internacionales para definir nuevos procesos operativos y reanudar el servicio de manera ordenada.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas