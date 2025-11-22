Cerrar X
Nacional

Dan prisión preventiva para ‘El Licenciado’ y escoltas de Manzo

Un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, y siete escoltas investigados por el asesinato de Carlos Manzo

  • 22
  • Noviembre
    2025

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, y siete escoltas investigados por el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre.

Durante la audiencia inicial, realizada de 5:30 a 13:00 horas en los juzgados del penal de Mil Cumbres, en Morelia, se reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría ofrecido 2 millones de pesos por la ejecución del presidente municipal.

Testimonios y pruebas sugieren que personas cercanas al edil filtraban información sobre sus movimientos a la organización criminal.

El Ministerio Público presentó videos de cámaras de seguridad, peritajes y conversaciones virtuales del autor material, Víctor Hugo, de 17 años, para sustentar las imputaciones.

También salió a la luz que uno de los escoltas del alcalde, un policía municipal, disparó en la nuca al sicario cuando éste ya había sido sometido, utilizando la misma arma con la que se atacó al edil. Un médico intentó auxiliar al joven, pero los guardias municipales impidieron el acceso hasta la llegada de la Guardia Nacional, cuando ya había fallecido.

Jorge Armando “N”, señalado como autor intelectual y miembro del CJNG, presenció la audiencia vía remota desde el Cefereso No. 1 del Altiplano, donde se encuentra recluido desde el jueves.

Fue detenido días antes en Morelia, acusado de coordinar la logística y a los sicarios que participaron en el ataque.

El juez validó la detención de los ocho imputados. A solicitud de la defensa, se otorgó un plazo de 144 horas para resolver su situación jurídica, por lo que será el próximo miércoles cuando se determine si serán vinculados a proceso.

Los siete escoltas permanecerán en el penal de Mil Cumbres, mientras que El Licenciado seguirá recluido en el Altiplano.


