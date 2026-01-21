Podcast
embajador_ronald_37_criminales_7c2ed80423
Nacional

Embajador de EUA en México reconoce entrega de 37 criminales

Ronald Johnson, calificó como 'histórica' la cooperación con el gobierno de Claudia Sheinbaum tras la entrega de 37 líderes criminales a Estados Unidos

  • 21
  • Enero
    2026

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció públicamente la transferencia de 37 personas vinculadas con organizaciones criminales a territorio estadounidense, acción que calificó como una muestra clara de la voluntad conjunta entre ambos gobiernos para combatir al crimen organizado.

A través de sus redes sociales, el diplomático destacó la coordinación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a un año del inicio del actual gobierno estadounidense.

“Desde que Donald Trump asumió el cargo hace un año, él y la presidenta Claudia Sheinbaum han colaborado de una manera histórica”, escribió Johnson.

“Voluntad compartida” contra cárteles

El embajador subrayó que la entrega de los detenidos refleja un compromiso común para debilitar a las estructuras criminales que operan en ambos países.

“La transferencia realizada ayer de actores criminales y narcoterroristas para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y los grupos narcoterroristas dondequiera que operen”, afirmó.

Decisión soberana de México

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la entrega de las 37 personas fue una decisión soberana del Estado mexicano, tomada tras un análisis del Consejo Nacional de Seguridad y a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La mandataria dejó en claro que la cooperación bilateral no implica subordinación y que cada caso fue evaluado conforme a los intereses de seguridad nacional.

Traslado bajo marco legal

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la operación se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos formales de cooperación bilateral, con el compromiso expreso de que no se solicitará la pena de muerte para los trasladados.

“Las personas fueron llevadas a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas”, detalló el funcionario.

Con esta acción, suman 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos durante la actual administración federal, quienes, según el gobierno mexicano, ya no podrán seguir generando violencia en el país.

 


