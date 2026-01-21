Podcast
Internacional

Trump abandona amenaza de aranceles sobre Groenlandia

El mandatario republicano mencionó que dicha suspensión será 'muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN'

  • 21
  • Enero
    2026

El presidente Donald Trump anunció este miércoles que los aranceles previstos para imponerse a partir del primero de febrero, ya no entrarán en vigor.

groenlandia-no-cree-intervencion-eua.jpg

Tras reunirnse con el secretario general de la OTAN para tratar sobre el tema de Groenlandia, el mandatario republicano mencionó que dicha suspensión será "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN".

A través de redes sociales, dio a conocer su postura sobre esta resolución.

trump-abandona-aranceles-groenlandia.jpg

Analizan sistema antimisiles 'Golden Dome'

Trump anunció que se llevaron a cabo estas conversaciones adicionales sobre el sistema de defensa antimisiles "Golden Dome", por lo que analizó que se facilitaría más información a medida que avance este diálogo.

"Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN", señaló.

Explicó que, "sobre la base de este entendimiento", no impondrá los aranceles que estaban previstos contra los siguientes países:

  • Dinamarca
  • Finlandia
  • Francia
  • Alemania
  • Países Bajos
  • Noruega
  • Suecia
  • Reino Unido

A través de un comunicado conjunto, dichos países mostraron su solidaridad con Groenlandia, por lo que se aseguraron que se encuentran dispuestos a establecer un diálogo con Estados Unidos para llegar a un acuerdo.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump amenaza a ocho países de OTAN que apoyan a Groenlandia


Comentarios

