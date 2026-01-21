Trump abandona amenaza de aranceles sobre Groenlandia

El presidente Donald Trump anunció este miércoles que los aranceles previstos para imponerse a partir del primero de febrero, ya no entrarán en vigor.

Tras reunirnse con el secretario general de la OTAN para tratar sobre el tema de Groenlandia, el mandatario republicano mencionó que dicha suspensión será "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN".

A través de redes sociales, dio a conocer su postura sobre esta resolución.

Analizan sistema antimisiles 'Golden Dome'

Trump anunció que se llevaron a cabo estas conversaciones adicionales sobre el sistema de defensa antimisiles "Golden Dome", por lo que analizó que se facilitaría más información a medida que avance este diálogo.

"Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN", señaló.

Explicó que, "sobre la base de este entendimiento", no impondrá los aranceles que estaban previstos contra los siguientes países:

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania

Países Bajos

Noruega

Suecia

Reino Unido

A través de un comunicado conjunto, dichos países mostraron su solidaridad con Groenlandia, por lo que se aseguraron que se encuentran dispuestos a establecer un diálogo con Estados Unidos para llegar a un acuerdo.

