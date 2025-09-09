Cerrar X
De la Fuente dialoga sobre migración con directora de la OIM

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

  • 09
  • Septiembre
    2025

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y con Hamdi Ulukaya, fundador de Tent, coalición dedicada a facilitar el acceso al empleo de personas refugiadas.

Durante la reunión se subrayó la aportación de los migrantes a las comunidades de acogida, así como la necesidad de atender las causas estructurales que impulsan la migración.

Asimismo, se revisaron los avances en materia de protección y asistencia a mexicanos que residen en Estados Unidos.

Amy Pope destacó que es fundamental impulsar soluciones concretas para los migrantes y personas desplazadas en México.

“Salvar vidas, garantizar la seguridad y apoyar el trabajo digno y la reintegración que fortalezcan a las comunidades”, afirmó en redes sociales.

De la Fuente acudió acompañado por Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, y Fátima Ríos, directora general de Movilidad Humana y Desarrollo, con quienes reiteró el compromiso de México en favor de una migración segura, ordenada y humana.


