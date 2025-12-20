Podcast
Nuevo León

Moviliza volcadura a Protección Civil en el Centro de Monterrey

Protección Civil exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al conducir, especialmente en zonas de alto flujo vehicular del primer cuadro de la ciudad

  • 20
  • Diciembre
    2025

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron la tarde de este sábado tras el reporte de un accidente vial tipo volcadura en el cruce de Isaac Garza Oriente y Mariano Arista, en el Centro de Monterrey.

Tras la valoración correspondiente en el lugar del incidente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, limitándose los daños únicamente a lo material.

Protección Civil exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al conducir, especialmente en zonas de alto flujo vehicular del primer cuadro de la ciudad.

WhatsApp Image 2025-12-20 at 3.25.47 PM.jpeg


