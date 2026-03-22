Viven en EUA con temor medio millón de indígenas y afromexicanos

Al menos 491 mil indígenas mexicanos y 63 mil afromexicanos que residen en Estados Unidos viven con temor ante el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, según un informe reciente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El diagnóstico advierte que estas comunidades enfrentan un incremento en la desconfianza hacia las autoridades, así como casos de arrestos, deportaciones y violaciones al debido proceso, especialmente en centros de detención.

El documento, elaborado con información de 49 consulados mexicanos, señala que los principales obstáculos que enfrentan estas poblaciones son:

Falta de intérpretes y traductores en lenguas indígenas

Carencia de documentos oficiales

Desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos de protección consular

Estas limitaciones afectan su acceso a la justicia y a servicios básicos, particularmente en situaciones de detención migratoria.

Presencia amplia pero vulnerable

El informe identifica comunidades indígenas y afromexicanas en 43 circunscripciones consulares, pertenecientes a al menos 29 pueblos originarios, entre ellos mixtecos, nahuas, zapotecos, tsotsiles y purépechas.

El estado de California concentra la mayor población, con más de 211 mil personas, seguido de Nueva York, Florida, Texas y Nueva Jersey.

Gran parte de esta población labora en sectores como agricultura, construcción, limpieza, preparación de alimentos y trabajo doméstico, donde predominan condiciones laborales precarias y limitado acceso a seguridad social.

En el ámbito educativo, el reporte indica que la mayoría cuenta con estudios de nivel básico, lo que reduce sus oportunidades de desarrollo y acceso a mejores servicios.

Urge atención con enfoque intercultural

El informe destaca que 31 consulados reportaron la necesidad de materiales informativos en lenguas indígenas, mientras que 27 señalaron la urgencia de contar con intérpretes especializados.

Ante este panorama, la cancillería impulsa desde 2025 una mesa institucional para fortalecer la atención consular, mejorar el registro de estas comunidades y avanzar hacia una política con enfoque intercultural.

La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que estas poblaciones tienen una presencia “activa y significativa” en Estados Unidos, por lo que garantizar sus derechos y acceso a servicios es un reto urgente frente a las condiciones actuales.

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