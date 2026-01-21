Defiende Presidencia nombramiento de Francisco Garduño en la SEP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el nombramiento de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria informó que Garduño, quien era titular del Instituto Nacional de Migración (INM) durante el incendio en sus instalaciones que resultó en la muerte de 40 personas y lesiones a otras 30, enfrentó un proceso legal y ahora se encuentra en libertad.

“Ya no está bajo proceso”

Sheinbaum subrayó que Garduño cumplió con el proceso legal correspondiente y quedó en libertad, por lo que no existe impedimento jurídico para su designación.

“Él siguió un proceso y salió en libertad, ya no está bajo proceso de ningún tipo”, afirmó.

Añadió que el ex funcionario cumple con el perfil requerido para el puesto dentro de la SEP.

“Es doctor en Derecho, eso es importante, no es un perfil cualquiera”, enfatizó.

Evaluación de perfiles y decisión política

Explicó que su gobierno analizó diferentes opciones antes de tomar la decisión final, consciente de que el nombramiento generaría críticas.

“Se analizaron distintos perfiles para particularmente ese puesto y se tomó esa consideración. Sabemos que es polémico, porque la oposición siempre va a decir que… pero él terminó su proceso y no tiene ya ningún proceso jurídico”, sostuvo.

Indicó que la decisión se tomó en coordinación con el titular de la SEP, Mario Delgado.

El anuncio oficial en la SEP

El pasado 19 de enero, Mario Delgado confirmó públicamente la llegada de Garduño al nuevo cargo y destacó su papel dentro de la reforma educativa en marcha.

“Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño, quien ha sido nombrado por la presidenta como Director General de Centros de Formación para el Trabajo”, publicó el secretario.

Delgado lo calificó como “un funcionario ejemplar” y señaló que su participación será clave para la reforma de la educación media superior y el fortalecimiento del Bachillerato Nacional, alineado con el Plan México y los polos de desarrollo para el bienestar.

Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño que ha sido nombrado por parte de la presidenta, @Claudiashein, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo.



Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental… pic.twitter.com/jneZ6PzCwk — Mario Delgado (@mario_delgado) January 20, 2026

