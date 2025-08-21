Defiende Sheinbaum designación de Lozano como embajador en Italia

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la designación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia argumentando que su perfil académico, profesional y activista lo hace idóneo para el cargo.

Lozano es internacionalista con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el ITAM y doctorado en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York.

Además, es académico en la Universidad Iberoamericana y ha destacado como analista político en medios como Televisa, Reforma y publicaciones internacionales.

Sheinbaum resaltó su experiencia en política exterior y su compromiso con los derechos humanos.

La mandataria también enfatizó que el nombramiento ya cuenta con el beneplácito del gobierno italiano, lo que facilita su ratificación.

Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso, Lozano presentó un plan de trabajo enfocado en fortalecer la cooperación económica, política y educativa con Italia, así como en apoyar a la comunidad mexicana en ese país.

Sheinbaum subrayó que estas cualidades y su respaldo a la Cuarta Transformación lo convierten en un candidato capaz de representar a México en un contexto diplomático clave, especialmente en un país gobernado por una administración conservadora como la de Giorgia Meloni.

Comentarios