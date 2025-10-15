Descarta Sheinbaum asistir al Foro Económico de Davos 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que fue invitada a participar en la próxima edición del Foro Económico Mundial, que se llevará a cabo en Davos, Suiza, del 9 al 13 de enero de 2026.

El encuentro reunirá a jefes de Estado, líderes empresariales, activistas y académicos de todo el mundo para debatir sobre los principales retos globales y delinear estrategias económicas y políticas internacionales.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que recibió la invitación durante una reunión sostenida con integrantes del Foro Económico Mundial a principios de octubre, en Palacio Nacional, sin embargo aclaró que aún no tiene contemplado acudir al evento:

“Sí, me invitaron, pero por ahora no tengo considerado asistir”, señaló.

Cabe recordar que el pasado 8 de octubre, Sheinbaum sostuvo un encuentro con empresarias y empresarios de 17 países miembros del Foro Económico Mundial.

En esa reunión, presentó su iniciativa Plan México, una estrategia económica enfocada en fortalecer el mercado interno, impulsar la inversión pública y privada, y avanzar hacia la soberanía alimentaria y energética.

La titular del Poder Ejecutivo federal, destacó que el plan busca reducir la dependencia de importaciones, especialmente de naciones con las que México no tiene tratados comerciales, para promover una mayor producción nacional.

¿Qué es el Foro de Davos?

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) es una organización internacional fundada en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza.

Cada año convoca a jefes de Estado, directores de grandes empresas, académicos y líderes sociales en la ciudad alpina de Davos para debatir sobre los desafíos económicos, tecnológicos y ambientales del planeta.

Además tiene como objetivo influir en las agendas globales y fomentar la cooperación público-privada para encontrar soluciones a los desafíos más urgentes.

Históricamente, ha sido escenario de importantes propuestas, como el acuerdo de libre comercio de América del Norte (NAFTA), que surgió de una reunión informal en Davos en 1991.

En ediciones recientes, el Foro ha abordado temas como la inteligencia artificial, el cambio climático y la desigualdad económica.

Comentarios